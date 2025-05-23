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永豐銀中國大陸總經理異動 羅志成接任強化兩岸布局

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐銀行（中國）總經理職務異動，原任總經理黃宗貫因職務調整離任，由永豐銀行資深協理羅志成接任，待該人事案經永豐銀行（中國）董事會通過並報請當地主管機關核准後正式生效。如最遲至114年8月1日尚未獲核准，羅志成將暫代履行行長職務。

黃宗貫過去曾擔任永豐銀行（中國）總經理，對兩岸業務深具了解。此次由具備深厚實務與學術背景的羅志成接棒，顯示永豐銀行對中國市場的重視與持續深耕的決心。羅志成擁有國立高雄第一科技大學金融營運學系碩士學歷，並在永豐體系歷練豐富，歷任多項管理職務，熟悉集團業務與策略方向。

永豐銀行表示，此次人事異動屬例行性職務調整，將有助於強化中國子行的經營效率與管理動能，並配合集團整體布局，持續擴大海外據點與跨境金融服務。

此項重大人事異動亦同步依據《證券交易法施行細則》第7條第6款進行公告，符合對股東權益或證券價格可能產生重大影響之情形。

永豐銀行 布局

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