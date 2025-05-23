中信金擬發行400億元無擔保公司債 靈活因應市場需求

中信金（2891）23日董事會通過擬發行無擔保普通公司債，發行總額上限為新台幣400億元，其中包含次順位無擔保普通公司債額度上限200億元，將依實際需求及市場狀況向主管機關辦理公司債總括申報，並採分次發行方式。此次發行計畫自申報生效日起兩年內有效。

根據公告，公司債發行價格將依票面金額十足發行，發行期間最長不超過20年，利率則視發行時市場環境而定，以確保資金籌措具備彈性與成本效益。中信金表示，此次發債所募得資金，將主要用於償還既有借款及到期公司債，同時也將用於充實營運資金與強化整體資本結構，進一步提升財務穩健性與競爭力。

面對金融市場變化快速，中信金透過總括申報與分次發行的策略布局，有助於靈活掌握發債時機與條件，強化資金調度效率。市場人士認為，此舉展現中信金積極調整資本結構與長期財務策略的決心，亦有助於支應未來業務成長需求。