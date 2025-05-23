金管會宣布取消限空令 救市措施剩這一項繼續不取消
金管會針對美國對等關稅衝擊股市祭出限空令等三項暫行救市措施，23日宣布自下周一、26日起限空令取消，但是其中一項暫行措施放寬擔保品範圍，則是決定維持續行，金管會表示，未來補繳擔保品多元化將會朝常態化措施施行方向研議，金管會將盡速擬妥相關配套措施落實執行。
金管會於4月7日啟動三項救市暫行措施，即被稱為限空令的調整每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數，以及放寬擔保品範圍，鑒於近期國內外股市已逐步回穩，金管會23日傍晚宣布下周一起取消限空令，但保留擔保品範圍放寬措施續行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言