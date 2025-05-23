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台灣金擬向財政部爭取 明年為台銀人壽現增150億元

中央社／ 台北23日電

台灣金控今天發布重訊，董事會決議，為應子公司台銀人壽接軌監理新制後穩健經營的資本需求，擬陳報財政部同意台灣金於民國115年度預算納編現金增資台銀人壽新台幣150億元。

若最終拍板通過150億元額度，將為台銀人壽歷年最大現增規模。

台銀人壽前身為中央信託局人壽保險處，早年銷售不少高利率保單，導致台銀人壽成立後因歷史包袱，得背負利差損。為強化經營體質，台銀人壽自98年起辦理現金增資，資本適足率（RBC）也漸漸提升到法定標準。

近年為提升風險承擔能力，並降低接軌國際財務報導準則第17號公報（IFRS 17）以及國際保險資本標準（ICS）2.0帶來的影響，台銀人壽在107年、110年、112年以及113年均辦理現增。根據行政院核定的預算書，台灣金今年預計為台銀人壽辦理現增100億元。

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