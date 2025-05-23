美債危機、新台幣匯率強升衝擊 國泰金總座李長庚這樣面對

美債與日債危機頻傳，國泰金（2882）總經理李長庚23日信心喊話說，債市適逢多事之秋，市場對美國公債未來發展感到擔心，但國泰人壽的投資絕大多數為美國公司債、幾乎沒有美國公債，可規避掉政府政策的干擾；儘管美債本身的波動對公司債仍有間接影響，但美國公債的債信調整，對於優質公司債的影響相對較小。

對於近期新台幣匯率強升可能造成的衝擊，李長庚強調，新台幣匯率5月升勢確實讓很多人嚇了一大跳，不過過去這幾年，新台幣匯率大致上都在27到33元之間波動，去年新台幣匯率從較低的位置貶至到今年的33元，現在回到30元，前幾年也曾升到27元；換言之，過去這麼長的時間內，新台幣匯率就是在此一區間波動，台灣的廠商與投資機構，應該已找出因應之道。

李長庚補充說，近期比較麻煩的是還有關稅戰的問題，對台灣不同產業的影響不盡相同，若產業競爭力夠強、替代性較低，像台灣的半導體產業，就算面對關稅戰或新台幣匯率升值，抵抗的能力也比較強，不過，對於一些毛利率不高的產業，面對新台幣匯率升值加上關稅調高雙重打擊，壓力確實較大。

李長庚認為，從1997年亞洲金融風暴、2000年初網路泡沫化、國際金融海嘯、歐債危機與新冠肺炎疫情，台灣的產業面對變動，絕大多數的台灣企業都是「越戰越勇」、經營體質越來越好，這些確實都是挑戰，但他「對台灣產業的競爭力還是充滿信心」。

對於賴清德總統宣布台灣要成立主權基金，李長庚表示，很多專家已經提供了許多建言，自己不方便再多說，只希望台灣若要成立主權基金，要有比較明確的管理規則、有真正的專家來管理，讓台灣的主權基金可以對台灣的經濟發展，特別是戰略性的產業發展產生帶動作用，台灣的主權基金目前還沒成立，他只能「衷心祝福」。