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蘋果遭川普點名！恐面臨至少25%關稅 股價盤前重挫4%

國內外股市回穩 金管會宣布下周一解除「限空令」

金管會宣布限縮借券、調高成數措施結束 下周一起恢復原規定

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會宣布限縮借券、調高成數措施結束，下周一起恢復原規定。圖／聯合報系資料照片
金管會宣布限縮借券、調高成數措施結束，下周一起恢復原規定。圖／聯合報系資料照片

金管會今（23）日傍晚宣布，恢復每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數及放寬擔保品範圍等三大護市措施。金管會表示，由於國內外股市回穩，觀察3項暫行措施實施迄今，已發揮預期效果，有效減緩投機性放空交易及證券市場非理性賣壓，投資人持股信心亦已逐漸恢復，台股及國際股市均趨於緩和穩定，因此調整相關措施，回歸市場機制。

金管會也特別強調，未來市場仍有不確定性，將持續關注國際政經情勢發展及證券市場交易狀況，倘股市發生非理性波動情事，為維持市場穩定，將及時採行必要因應措施。

美國總統川普4月初宣布對等關稅政策，造成全球股市大跌，為維護資本市場穩定及投資人權益，金管會先前宣布，自114年4月7日採行調整每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數及放寬擔保品範圍等3項穩定股市暫行措施；鑒於近期國內外股市已逐步回穩，金管會經審慎評估後決定採行下列措施：

一、調整回復每日盤中借券賣出委託數量：每日盤中借券賣出委託數量，不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之3%，自114年5月26日起調整回復為30%。

二、調整回復最低融券保證金成數：上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數130%，自114年5月26日起調整回復為90%。

三、維持多元擔保品補繳融資自備款或融券保證金差額措施，並朝常態化方向研議相關配套。

金管會 融券 台股 借券賣出

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