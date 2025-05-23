元大金控今年永續佳績再一樁 名列「標普全球永續年鑑」Top 1%

繼連續6年入選標普全球（S&P Global）永續年鑑（The Sustainability Yearbook）評比之後，元大金永續評比再告捷，今年名列Top 1%殊榮，並獲永續年鑑卓越企業表彰儀式中獲得表揚。

元大金控在職場衛生安全、重大性主題、政策影響力、人權維護等題組表現優異，五大子公司業種均衡發展，與標普全球、瑞銀集團（UBS）等國際金融機構同列，位居綜合金融類組榜首，成績名列全球前1%，展現元大金控在全球ESG的高度競爭力與影響力。

S&P Global永續年鑑以道瓊永續指數（DJSI）採用的企業永續評鑑（CSA）得分為基準，評估企業於經濟、環境、社會的永續發展能力，在全球62個產業、7690家企業中，選出最優秀前10%企業表揚，而元大金拿下Top 1%，更可說為最優秀前10%企業的翹楚。

金管會自2022年成立「永續金融先行者聯盟」，元大金控為聯盟成員之一，對此，元大金控指出，近幾年來積極參與全球永續行動，去年加入自然相關財務揭露倡議（TNFD），成為全球首批先行者T，加入生物多樣性核算金融聯盟（PBAF），以行動支持全球生物多樣性承諾。

此外，元大金控致力達成2050淨零排放目標，積極推動內部減碳措施，連續4年在CDP國際碳揭露計畫獲「A級」最高成績，連續6年位居領導等級；擴大永續金融生態圈，提供多元金融服務，輔導企業永續轉型，旗下子公司元大投信作為機構投資者，積極與被投資公司議合，協助訂定明確減碳目標及氣候轉型改善計畫；元大銀行推動永續連結貸款，鼓勵企業將資金投入綠色營運用途，呼應「氣候融資」等永續金融議題。