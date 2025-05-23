台灣成立主權基金？國泰金總座曝應有「兩要件」

國泰金今（23）日召開法說會，被問及對台灣成立主權基金的看法，國泰金控總經理李長庚會後受訪時指出，若成立主權基金，必須有兩個運作條件，一是要有明確的管理規則，二是有真正的專家來管理，對經濟發展及戰略性產業發展具帶動作用，但由於還沒成立，現階段他只能衷心祝福。

美債30年期殖利率飆破5%，嚇壞市場。李長庚指出，台灣許多投資者是投資美國公司債，而非政府公債，以國壽為例，國壽投資的多半是公司債，也可規避美國政府政策對債券價格的干擾。

對於台幣匯價暴衝，李長庚也說，5月台幣升值的確令人嚇一大跳，不過，他認為，匯價過去在27至33元浮動，一度從較低的位子至33元，現在又回到30元，而前幾年也在27元，台灣廠商及投資機構已找出因應的方式，但這波麻煩的是關稅戰問題，若產業競爭力夠強，即使面對關稅戰或匯率變動，抵抗力也會強，但毛利不高的廠商，衝擊壓力就會較大。

李長庚也指出，台灣從1997金融風暴至2000年初的網路泡沫、之後的金融海嘯、歐債危機，他觀察台灣廠商越戰越勇，且體質越來越好，因此，他仍對台灣的產業競爭力充滿信心。

台股站回21000點之上，國壽股票投資利益也回升，第一季底未實現損失已在4月回來，而且到昨日止，已回到正數，合計國內外股票部位，帳面現在有100多億元的未實現利益。

由於整個股匯債市劇烈震盪，也使國壽有危機意識，對此，國泰人壽執行副總林昭廷指出，短期的確有增加流動性的策略，目前現金水位大為拉高，昨日止，現金水位有4400億元台幣，已處於很高的水位。

關於國壽後續加碼台幣計價美債ETF的策略。林昭廷指出，國壽台幣計價美債ETF水位，在三月底有5200多億元，四月因為匯率升值3%多而降至5000億元，但之後台幣匯價在五月一路升值6%多，進而降至4600億元至4700億元的水準，等於之後有更大的空間可加碼，基於避險考量，國壽也會擴大對這類ETF的投資部位。