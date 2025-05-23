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永豐金控啟動證券團隊世代交替

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永豐金控董事會通過證券、期貨高階人事案，正式啟動證券新世代團隊接班。圖／聯合報系資料照片
永豐金控董事會通過證券、期貨高階人事案，正式啟動證券新世代團隊接班。圖／聯合報系資料照片

永豐金控董事會今日通過子公司永豐金證券、期貨等高階經理人及董事職務調整，並自6月起，正式啟動新世代接班，其中，永豐金證券總經理一職擬由數位金融處處長蘇威嘉升任，6月1日起代理總經理職務，待主管機關核准後真除。永豐金也指出，現任證券總經理張李章隆任內奠定穩健獲利基石，使永豐金證券2024年ROE16.08％創近17年新高，階段性任務圓滿完成，退休同時續任永豐證創投董事長，相關新職務尚待永豐金證券與永豐期貨董事會通過。

永豐金指出，蘇威嘉為六年級生，曾任永豐金證券（亞洲）營運長、永豐金資產管理（亞洲）總經理及永豐金證券資訊處處長，擁有豐富海內外通路實戰經驗，為永豐金證券重點栽培全方位領導人才。未來將以創新思維結合數位金融力量，有效整合公司資源，提升營運效率，帶領永豐金證券邁向下一個獲利高峰。

證券新任營運長由永豐期貨董事長林芷茜升任，原職由永豐期貨副董事長兼總經理林家進升任，林家進並兼任永豐金證券通路督導主管。林芷茜現除管理永豐期貨外，亦為永豐金證券人力資源部與行政部督導主管，具備卓越策略規劃能力及豐富內部協作經驗，未來將負責統籌後勤支援部門，整合營運資源並促進跨單位協作，助公司策略有效落地。

永豐金控表示，此次新世代梯隊接班，展現永豐金證券在執行永豐金控三年的「效率、科技、整合、跨境、永續」等五大中長期策略的決心與行動力。全新經營團隊的到位，體現公司在人才培育與升遷制度化上的深厚基礎，為永續經營奠定堅實根基。未來，永豐金證券將持續實踐集團「翻轉金融、共創美好生活 Together, a better life」的核心理念，為客戶、股東及社會創造更多價值。證券全新領導團隊專業互補，將有效推動永豐金控五大策略落地，並注入永豐金證券全新成長動能，替股東創造更大價值。

董事長 永豐金控 期貨

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