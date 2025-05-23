台幣匯價暴衝 國壽避險比率增至69%

國泰金今日召開第一季法說會，台幣匯價飆升造成的影響成為矚目焦點，對此國壽估算，在適用外價準備金新制之前，台幣匯價每升值1%，就會有20億元的匯損，而每升1角，會有6.3億元損失，不過若計入先前避險工具的評價利益，則升值1角的匯損會降至4.7億元，而因應台幣匯價暴衝，國壽的避險比率已增至69%。

5月台幣匯價升值更甚於4月，升幅超過6%，對此國泰人壽執行副總林昭廷指出，目前已向金管會申請新增146億元的外價準備金，若金管會5月就核准，將可立即在5月適用，則帳上的匯損可100%被準備金吸收掉，還有餘額，即可釐平匯損對損益表的影響。

對於外價金的水位，林昭廷指出，國壽在4月底的準備金有305億元，若加上146億元，則有451億元的外匯準備金可運用。林昭廷也指出，國壽4月只有吃掉81億元外匯準備，且1至4月外準金還增加30億元，是目前外匯準備金仍在增提的唯一一家壽險公司。

至於在RBC的影響，林昭廷說明，若以2024年底的匯價32.78元計算，升10%至29.5元時會令RBC少30%，淨值比掉0.7%，因此，國壽去年底的RBC為359%，升值10%就會減為329%。

林昭廷也指出，因為RBC和ICS都很充足，國壽今年亦沒有發債的計畫，對於儲蓄型及保障利變型這二種保單，國泰人壽的保單量已經很少，先前作保單轉型，就是為了解決資產負債幣別錯配的問題。

至於國壽海外投資會否未來更分散去投資非美元的資產？林昭廷指出，由於國壽的主要保單為美元，因此不太可能去買非美元的資產，就會產生錯配，唯一有的，就是台幣保單當初美債的固定收益資產到期之後，看是投美元或其他幣別，但同樣也要考慮收益、市場胃納、資產錯配等三種問題。林昭廷接著也指出，而且現在收益率，大部分的投資等級債仍集中在美國的公司，其他國家的公司債信評不見得好於美國，收益率也不如美國。

林昭廷也對國壽的避險比率變動指出，原本傳統避險比率是在64%至65%，第一季底，傳統避險比率已上升至69%。

國壽的海外資產5.65兆元，扣掉外幣保單有自然避險效果，只有68%的外幣資產有匯率風險，再扣掉其中已有進行避險的部分，現在只有22%，約8400多億元台幣部位受到匯率波動影響，此一部分進行替代避險，可替代掉40%匯率損失，剩餘的6成部位，大約5040億元，在4月台幣匯價升值3.6%的損失為180億元，之後因為外價準備金可沖抵吸收6成，使損失降為4成，也使國壽在4月的匯損降為73億元，而由於先前NDF付出去的避險成本，反而由於近來價格上漲而有很大評價利益，所以台幣升1.16元之後，國壽4月的損益表上的匯損再從73億元降至54億元。

對於未以傳統避險來因應的22%部分，林昭廷也指出，已增加雜幣的部位來避險，且目前替代避險的有效性比起去年增更多。

林昭廷進而說明，因應環境的變動，在傳統避險工具NDF的價格及天期都有變化，去年NDF成本相對低，當時年化成本約在2%至3%，也比CS低，但目前不但成本上升，而且天期也拉長，從原本的1至3 個月，已拉長為6個月至1年，甚至有些拉高至2年。