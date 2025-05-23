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虛擬資產能長期投資？蔡明忠：就像房產、股票與黃金

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣富邦集團董事長蔡明忠。記者林俊良／攝影
台灣富邦集團董事長蔡明忠。記者林俊良／攝影

全球虛擬資產產業邁向制度化與主流化，台灣也加速推動監管與產業創新。台灣大虛擬資產交易所（TWEX）正式上線，象徵富邦集團在區塊鏈金融領域邁出關鍵一步。富邦集團董事長暨台灣大（3045）董事長蔡明忠除成為第一個客戶，買下人生第一顆比特幣，他更強調，虛擬資產應被視為「另類資產」，納入長期投資組合．看好Web3與區塊鏈金融的發展潛力，將透過集團資源整合，推動產業朝向合規、安全與可持續的方向前進。

蔡明忠長期關注數位金融、區塊鏈與虛擬資產發展，更以行動展現對虛擬資產的信心。

蔡明忠認為，安全是虛擬資產能否被廣泛接受的關鍵要素，並力主將其納入長期投資組合，儘管虛擬資產發展多年，期間價格上下波動劇烈，市場不確定性高，但早年即密切關注此領域並有意參與。

不過因為對交易平台的安全性始終存有疑慮，因此蔡明忠選擇長期觀望。他更認為，許多潛在投資人與他有相同疑慮，對資產存放與交易風險格外謹慎。

台灣大哥大歷時兩年籌備，整合集團在資安、金融與技術領域的專業資源，推出台灣大虛擬資產交易所後，蔡明忠正式入場，於平台上完成人生第一筆比特幣交易。

蔡明忠指出，期盼虛擬資產產業走向合規、透明與制度化後，進而吸引更多主流投資者與專業資本參與，期許台灣能在全球數位資產競局中占據關鍵地位，成為亞洲虛擬資產發展的重要樞紐。

針對虛擬資產的投資定位，蔡明忠指出，相較於成熟資產市場，虛擬資產仍處於「方興未艾」的萌芽期，蘊藏巨大的發展潛力。他對市場前景抱持高度樂觀，預見隨著交易平台安全性提升及監管框架日趨完善，將吸引更多理性投資人參與，為產業注入穩健成長的動能。

從資產配置的視角來看，虛擬資產應被視為如同房地產、股票、黃金等傳統資產般的長期配置選項。其獨特的資產特性，更能為投資組合帶來分散風險與提升多元化的優勢。

蔡明忠強調，如同他在先前所言「虛擬資產的時代一定會來臨。」未來，綠色經濟將與區塊鏈、虛擬資產深度融合，包括碳權及各類金融商品，皆可能基於區塊鏈技術進行交易，台灣應積極布局此波新經濟浪潮。

富邦集團結合集團旗下金控、電信與電商資源，擁有完整的虛擬資產應用場景，看好Web3賦能、加密、安全、可程式化等價值，將利用千萬用戶基礎和集團資源，助力虛擬資產市場的發展。台灣大虛擬資產交易所（TWEX）由台灣大哥大旗下全資子公司富昇數位推出，是全台首家由企業集團創設與支持的交易所，且是電信業者資安支援的虛擬資產交易平台，主打「安全」、「簡單操作」、「小額購入」三大特點，提供想嘗試虛擬資產交易的用戶，一個可信賴、能夠長期存放資產的交易平台。

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