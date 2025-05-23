集保出擊查核 嚴防價購委託書亂象

每年5、6月適逢股東會旺季期間，偶有傳聞徵求人以金錢或其他利益價購委託書爭取董事席次，或徵求人與代徵業者簽訂高額契約的情事；依據《證券交易法》，價購委託書情事遭檢舉經查證屬實，相關委託書將不計入股東會表決權，違法者將被處以新台幣24萬元至480萬元罰鍰，或限制其辦理徵求事務。

臺灣集中保管結算所受金管會委託辦理股東會委託書查核作業，配合政策與市場管理需要，每年在股東會期間密集派員至全國各地查核，確保委託書徵求作業依法合規。集保結算所稽核室經理陳子碇表示，過去遇到經營權爭議，市場偶有質疑徵求人支付的徵求費用太高，恐有價購委託書之虞，集保結算所於接獲舉報均會進行查證，再依查證結果報請金管會處置，並定期舉辦宣導說明會，重申不得以金錢或其他利益價購委託書。

陳子碇表示，集保結算所自2023年起依金管會修正《委託書規則》，另外增加查核委託書徵求契約，並持續督促業者應落實法令遵循，藉此強化委託書徵求管理，避免委託書淪為爭奪經營權的工具。

集保結算所呼籲，價購委託書屬於嚴重違法行為，民眾可檢具錄音、錄影或照片等明確具體事證檢舉，集保結算所接獲檢舉都會積極查證，若經金管會確定裁罰後，舉報者最高可獲得新臺幣20萬元的檢舉獎金，期盼與民眾攜手打擊不法。如發現價購委託書可疑情事，請撥打檢舉專線：(02)2547-3733，並將相關事證寄至集保結算所，電子郵件：tdcc@tdcc.com.tw，地址：台北市松山區復興北路363號11樓。