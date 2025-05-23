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不擔憂台幣升值等市場波動 李長庚：對台灣產業有信心

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
國泰金控今天舉辦2025第一季法說會，國泰金控總經理李長庚出席說明。記者余承翰／攝影
國泰金控今天舉辦2025第一季法說會，國泰金控總經理李長庚出席說明。記者余承翰／攝影

國泰金控今天舉辦2025第一季法說會，國泰金控總經理李長庚會後被問到台幣升值對於台灣產業的影響，他表示，假設企業本身的產業的競爭力夠強，替代性相對比較低，像是台灣的半導體，面對關稅戰或台幣的升值變動，相對的抵抗能力也會比較強，並指台灣大多企業不管面臨什麼樣的變動都是越戰越勇，對台灣產業的競爭力充滿信心。

李長庚指出，過去台幣兌美元也多在27~33區間，產業力夠強的廠商都會找出辦法。他並說，過去台灣從金融風暴到網路泡沫化，也經歷過新冠疫情，台灣的產業不管是怎麼樣的變動，大多企業都是越戰越勇，而且經營體質越來越好，這些都是一種挑戰，因此對台灣的產業的競爭力是充滿信心的。

國泰金控今天舉辦2025第一季法說會，國泰金控總經理李長庚出席說明。記者余承翰／攝影
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