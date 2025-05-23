不擔憂台幣升值等市場波動 李長庚：對台灣產業有信心
國泰金控今天舉辦2025第一季法說會，國泰金控總經理李長庚會後被問到台幣升值對於台灣產業的影響，他表示，假設企業本身的產業的競爭力夠強，替代性相對比較低，像是台灣的半導體，面對關稅戰或台幣的升值變動，相對的抵抗能力也會比較強，並指台灣大多企業不管面臨什麼樣的變動都是越戰越勇，對台灣產業的競爭力充滿信心。
李長庚指出，過去台幣兌美元也多在27~33區間，產業力夠強的廠商都會找出辦法。他並說，過去台灣從金融風暴到網路泡沫化，也經歷過新冠疫情，台灣的產業不管是怎麼樣的變動，大多企業都是越戰越勇，而且經營體質越來越好，這些都是一種挑戰，因此對台灣的產業的競爭力是充滿信心的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言