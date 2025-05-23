端午、暑假出遊潮將至 旅遊保險成行前準備關鍵
端午連假與暑假旅遊高峰接續而來，國人紛紛規劃出遊行程，從交通、住宿到活動安排都需謹慎準備。不過，面對不可預期的突發狀況，旅途中增加一份保險保障，已成為許多旅客的基本配備。
夏季除了是國內露營、水上活動與離島跳島旅遊的熱門時段，同時也是颱風高發期。針對國內旅遊，泰安產險推出多款符合行程需求的保險方案，例如前往澎湖欣賞花火節並參與各式水上活動，建議投保「跳島旅遊方案」，提供基本旅平險及意外傷害賠償，亦包含班機延誤、行李延誤或額外住宿等費用補償。旅途中若以租、借車代步，建議投保旅平險時再額外附加「小客車駕駛人責任保險」，內容涵蓋乘客體傷責任、第三人體傷與財損賠償，以及租借車輛的損失等，有效降低突發風險所帶來的負擔。
至於海外旅遊，泰安產險官網同樣規劃多元方案，且保額選擇彈性，旅平險意外身故保險金最高可達1,000萬元，傷害醫療及突發疾病住院最高100萬元，因意外事故需緊急救援最高達200萬元保障，另含括班機延誤、行李損失/延誤、旅程取消等補償。若前往歐洲申根地區，亦有完善的申根保險可供選擇，其中意外身故保額提高至1,200萬元、傷害醫療120萬元與突發疾病住院賠償180萬元，讓旅途更安心無憂。
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