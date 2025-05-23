國票金股東會／盼純網銀樂天儘速獲利 預計最快年底增資

國票金控（2889）23日召開股東會，董事長魏啟林指出，今年最重要就是讓轉投資的純網銀樂天銀行趕快獲利，今年新的重點就是協助樂天持續發展聯貸、參貸業務，以及建置企業存放業務，另也會推動整個金控底下子公司間的業務交流與合作，提供客戶完整法人金融服務。會後他受訪提到，預計今年第4季或明年首季樂天銀就要辦理首次增資。

魏啟林表示，2024年國票金稅後純益21億7,113萬元，每股稅後盈餘0.61 元，董事會因此決議配發現金股利每股0.3元，股票股利0.287元，合計每股0.587元提報股東。

他分析去年各子公司獲利，國際票券持續優化債券投資組合，加強動態調整債券部位，提升整體收益率，全年度的最後經歷大概是在6000餘萬元，國票證也配合台股指數上揚，證券交易量成長，全年度獲利達16.5億元，國票創投在資本市場的成績表現穩健，加上轉投資中國大陸的國旺租賃公司，在大陸經濟情勢下仍維持獲利。

至於新設立的子公司國票金租賃在去年9月正式開展業務，以拓展中小企業市場為目標，在控制人力成本與資金有效配置，以及授信業務順利開展下，去年底當年度營運達到平衡。

魏啟林續指，樂天銀行仍持續擴大資產資產規模，希望盡速達到規模經濟，目前因規模經濟還不足，去年虧損仍有5.7億元。魏啟林強調，展望今年最重要就是讓樂天銀趕快獲利，新的重點就是協助樂天持續發展聯貸、參貸業務，以及建置企業存放的業務，配合主管機關鼓勵網路銀行企金發展，另一方面也會推動整個金控底下子公司間的業務交流與合作，提供客戶完整的法人金融服務。