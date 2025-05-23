快訊

台鐵旅客施暴頻傳 研擬員工配置辣椒水、1情況強制下車

哈佛禁收國際生有何後果？研究所首當其衝 教授憂：學校恐不復存在

國票金股東會／盼純網銀樂天儘速獲利 預計最快年底增資

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
國票金控23日召開股東會，為首家召開股東會的金控公司。記者林勁傑／攝影
國票金控23日召開股東會，為首家召開股東會的金控公司。記者林勁傑／攝影

國票金控（2889）23日召開股東會，董事長魏啟林指出，今年最重要就是讓轉投資的純網銀樂天銀行趕快獲利，今年新的重點就是協助樂天持續發展聯貸、參貸業務，以及建置企業存放業務，另也會推動整個金控底下子公司間的業務交流與合作，提供客戶完整法人金融服務。會後他受訪提到，預計今年第4季或明年首季樂天銀就要辦理首次增資。

魏啟林表示，2024年國票金稅後純益21億7,113萬元，每股稅後盈餘0.61 元，董事會因此決議配發現金股利每股0.3元，股票股利0.287元，合計每股0.587元提報股東。

他分析去年各子公司獲利，國際票券持續優化債券投資組合，加強動態調整債券部位，提升整體收益率，全年度的最後經歷大概是在6000餘萬元，國票證也配合台股指數上揚，證券交易量成長，全年度獲利達16.5億元，國票創投在資本市場的成績表現穩健，加上轉投資中國大陸的國旺租賃公司，在大陸經濟情勢下仍維持獲利。

至於新設立的子公司國票金租賃在去年9月正式開展業務，以拓展中小企業市場為目標，在控制人力成本與資金有效配置，以及授信業務順利開展下，去年底當年度營運達到平衡。

魏啟林續指，樂天銀行仍持續擴大資產資產規模，希望盡速達到規模經濟，目前因規模經濟還不足，去年虧損仍有5.7億元。魏啟林強調，展望今年最重要就是讓樂天銀趕快獲利，新的重點就是協助樂天持續發展聯貸、參貸業務，以及建置企業存放的業務，配合主管機關鼓勵網路銀行企金發展，另一方面也會推動整個金控底下子公司間的業務交流與合作，提供客戶完整的法人金融服務。

樂天 國票金控

延伸閱讀

職棒職籃無法兼顧被罵「叛徒」 笑笑坦言走心了

中職／回顧2022年與樂天交易案 林澤彬要證明悍將沒虧爛

李芷霖私密照外流　前隊友籃籃不忍發聲了

日職／古林睿煬創火腿隊史罕見紀錄 日網友讚：無敵速球太強了

相關新聞

央行總裁「薪」情大PK 聯準會主席、我國楊總裁竟是低薪族？

中央銀行23日在臉書粉絲專頁上貼文指出，據媒體報導，澳洲央行總裁 Michele Bullock 2024年的年薪，大幅...

端午、暑假出遊潮將至 旅遊保險成行前準備關鍵

端午連假與暑假旅遊高峰接續而來，國人紛紛規劃出遊行程，從交通、住宿到活動安排都需謹慎準備。不過，面對不可預期的突發狀況，...

國票金董監改選前哨戰登場 席次修章案公股與耐斯雙雙投下反對票

國票金今日舉行股東常會，其中對於公司派旺旺（人旺集團）發動的董事會席次的修章案，擬把現有的13席改為「11席至15席」區...

台幣升勢猛 逼近30大關…央行加大調節力道守住3字頭

熱錢昨（22）日大舉匯入逾6億美元，出口商也進場拋匯，新台幣匯率盤中狂升1.57角，最高來到30.001元，逼近30元整...

統一超董座談台幣升值 羅智先：匯率比關稅影響深遠

統一超董事長羅智先昨（22）日表示，美中關稅戰、新台幣升值等事件，目前對超商通路尚未造成直接衝擊，但「只是時間問題」，本...

新台幣匯率又面臨「3字頭」 科技、壽險業匯損壓力來襲

新台幣匯率又面臨「3字頭」保衛戰，科技業匯損壓力潮再度來襲，尤其電子代工廠毛利率僅個位數百分點，受創恐最重，仁寶即坦言：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。