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國票金：助純網銀推展業務 估樂天銀年底有增資需求

中央社／ 台北23日電

國票金董事長魏啓林今天表示，旗下純網銀樂天國際商業銀行因為尚未達到規模經濟，去年度仍虧損新台幣5億7367萬元，國票金今年業務重點將協助樂天銀推展聯貸參貸業務，預估今年底、明年初樂天銀會有增資需求。

國票金今天上午召開114年股東常會，出席股數達75.62%，包含承認113年度盈餘分配案，討論修訂公司章程案、公司盈餘轉增資發行新股案、解除第8屆董事競業禁止限制案，案件都全數通過，會中也通過配發每股現金股利0.3元，股票股利0.287元，合計0.587元。

國票金董事長魏啓林致詞時表示，美國總統川普政策極具不確定性，市場下修美國聯準會（Fed）今年降息幅度，台灣方面產業供應鏈受到AI產業帶動、資通訊電子產品出口暢旺，內需市場穩健，中央銀行去年全年累計升息半碼，也帶動貨幣市場利率上揚，央行也推出第7波信用管制，減緩銀行體系資金過度流向不動產。

魏啓林指出，去年國票金稅後淨利21億7113萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.61元。國際票券持續優化債券投資組合，加強動態調整債券部位，提升整體收益率。另外，新設立子公司國票金租賃去年9月開展業務，以拓展中型企業為目的，去年底已達損益兩平。

至於國票金轉投資的樂天國際商業銀行，魏啓林表示，樂天銀還在擴大資產規模中，希望盡快達到規模經濟，目前因規模經濟不足，樂天銀去年度全年虧損5億7367萬元。展望今年，國票金以穩健經營為目的，繼續調整票債券結構，維持法人金融優勢，讓樂天銀趕快獲利。

魏啓林指出，今年業務重點將協助樂天銀聯貸、參貸業務，建構企業存放業務，配合金管會鼓勵網路銀行的企金發展，一方面也推動金控子公司間業務交流合作，提供客戶完整的法人金融服務，提升整體績效。

魏啓林會後接受媒體聯訪時表示，先前無法讓企業戶在樂天銀開戶，目前正在試辦中，不過，政府積極推動亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆也將大幅開放業務，日方看台灣業務開放進度、推展業務相對謹慎，目前樂天銀累計虧損約20多億元，預估遲早在今年底、明年初有增資需求。

媒體關注是否有併購機會，魏啓林指出，如果有好的標的當然不排斥，股東也要有一致立場。

台灣3家純網銀樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）與將來銀行，目前LINE Bank已在2022年5月、今年4月兩度增資，將來銀行於2023年8月增資，樂天銀目前尚未增資。

樂天 增資 國票金

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