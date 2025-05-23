央行總裁「薪」情大PK 聯準會主席、我國楊總裁竟是低薪族？

中央銀行23日在臉書粉絲專頁上貼文指出，據媒體報導，澳洲央行總裁 Michele Bullock 2024年的年薪，大幅提高至108.1萬澳元（約69.2萬美元）。與她相比，位高權重的Fed主席鮑爾年薪，竟然只有她的約三分之一；至於央行總裁楊金龍，更只有她的七分之一。

國際間央行總裁們的工作負荷大、責任相當艱鉅，但大家知道他們的年薪有多少嗎？全球年薪最高的央行總裁又是誰？

《中央銀行業》今年3月21日報導指出，全球央行總裁的平均年薪約22.89萬美元。單就個人來看，全球年薪最高的央行總裁，堪稱香港金融管理局（Hong Kong Monetary Authority, HKMA）總裁余偉文，他的總年薪逼近1,000萬港幣（約130萬美元），其中括固定年薪740萬港幣（約96.2萬美元）和根據表現決定的浮動年薪（上限定為230萬港幣（約29.9萬美元））；不過，HKMA嚴格來說並不是真正的中央銀行。排名第二的是甫於上年9月30日卸下瑞士央行總裁的Thomas Jordan，年薪為99.72萬瑞郎（約119.7萬美元）。

年薪可觀的其他央行總裁還包括：澳洲央行總裁Bullock，年薪108.1萬澳元（約69.2萬美元）、英格蘭銀行（Bank of England）總裁Andrew Bailey（年薪49.5萬英鎊（約65.8萬美元））、菲律賓央行總裁Eli Remolona（年薪3,547.9萬披索（約63.9萬美元））。

值得一提的是，菲律賓央行總裁的年薪向來是該國政府官員高薪排行榜中的榜首；2023年菲律賓政府官員高薪排行榜的前20名中，就有14位是菲律賓央行的高階主管（總裁、副總裁、資深助理總裁、貨幣政策委員會成員等）。

另外，ECB總裁Christine Lagarde的年薪為42.756萬歐元（約47.9萬美元）；BoJ總裁植田和男的年薪為3,607萬日圓（約24.9萬美元）。至於美國總統川普（Donald Trump）一直想開除的鮑爾，他的年薪為22.63萬美元，與前述幾位央行總裁相較，根本望塵莫及。

不過，鮑爾自己認為這個數字很合理。Powell在2017年上任時提交的財務揭露文件顯示，他之前已累積了相當可觀的財富；其申報的淨資產約1,970萬~5,500萬美元之間，是自1940年代以來最富有的Fed主席。

台灣央行總裁楊金龍的年薪又是多少呢？據瞭解，大概只有300萬新台幣（約9.9萬美元）左右；在主要央行總裁中堪稱敬陪末座。過去有人替每天上班12小時、幾乎全年無休的央行前總裁彭淮南抱屈，因為他的時薪換算不到新台幣600元。不過，他可一點都不在意；他認為，能受到長官的信賴，有機會為國家、人民效命，這是很光榮的使命，他一點也不覺得委屈，況且錢夠用就好！

不過，央行總裁的薪水並不是只升不跌喔！《路透社》日前報導指出，中國人民銀行（以下簡稱人行）及國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會的職員，自本年1月起全面減薪50%，以拉近金融監管人員與體制內公務員薪資的差距。據瞭解，中國大陸這3大金融監管機構的負責人，原本人行行長年薪約50萬~70萬人民幣（約7萬~9.8萬美元），而另二機構則約30萬~40萬人民幣（約4.2萬~5.6萬美元），是中國大陸其他國家級機構公務員的2倍。另外，2002年香港因經濟持續低迷，HKMA職員的浮動薪酬預算被削減4成。

據悉，時任HKMA總裁任志剛已率先於2001年10月起主動對固定薪酬減薪10%。至於希臘過去也因身陷債務困境，當時希臘央行總裁George Provopoulos為共體時艱，配合希臘政府的撙節政策，於2009年主動減薪20%，2012年再減薪30%，月薪降為7,615.92歐元（約0.86萬美元）。