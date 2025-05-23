皇翔股東會／如何看今年房市？董座廖年吉4字回應

皇翔（2545）23日召開股東會，由董事長廖年吉主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利4.5元，近期房市買氣冷清，會後被問到未來公司如何因應、銷售策略是否有調整，廖年吉僅表示「照常一樣」。

皇翔去年迎完工交屋潮，2024年營收123.9億元、年增161%，稅後純益29.6億元，年增298%，每股稅後純益（EPS）9.05元。廖年吉致詞時表示，去年上半年受惠新青安政策，房市買氣熱絡，但下半年受到銀行限貸、央行打炒房，成交量受到影響，不過通膨、工料雙漲情況下，精華地段的個案仍可穩定成長。

推案方面，皇翔發言人游玉華表示，今年預計推出三大案，包括台北市中正區「皇翔柏悅」、「皇翔柏金」以及永和區「大陳單元3」公辦都更案，合計推案量達410億元。