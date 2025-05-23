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元大金控獲國際評比機構表彰 成績名列「標普全球永續年鑑」Top 1%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控榮獲「標普全球永續年鑑」Top 1%殊榮。(元大金控/提供)
元大金控榮獲「標普全球永續年鑑」Top 1%殊榮。(元大金控/提供)

元大金控（2885）永續經營實力受肯定，連續6年入選標普全球（S&P Global）永續年鑑（The Sustainability Yearbook）評比，2025年名列Top 1%殊榮，於永續年鑑卓越企業表彰儀式中獲得表揚。元大金控積極參與全球永續行動，去年加入自然相關財務揭露倡議（TNFD），成為全球首批先行者（TNFD Early Adopters），加入生物多樣性核算金融聯盟（PBAF），以行動支持全球生物多樣性承諾。

S&P Global永續年鑑以道瓊永續指數（DJSI）採用的企業永續評鑑（CSA）得分為基準，評估企業於經濟、環境、社會的永續發展能力，在全球62個產業、7,690家企業中，選出最優秀前10%企業表揚。元大金控在職場衛生安全、重大性主題、政策影響力、人權維護等題組表現優異，五大子公司業種均衡發展，與標普全球（S&P Global Inc.）、瑞銀集團（UBS）等國際金融機構同列，位居綜合金融類組榜首，成績名列全球前1%，展現元大金控在全球ESG的高度競爭力與影響力。

元大金控致力達成2050淨零排放目標，積極推動內部減碳措施，連續4年在CDP國際碳揭露計畫獲「A級」最高成績，連續6年位居領導等級（Leadership Level）；擴大永續金融生態圈，提供多元金融服務，輔導企業永續轉型，旗下子公司元大投信作為機構投資者，積極與被投資公司議合，協助訂定明確減碳目標及氣候轉型改善計畫；元大銀行推動永續連結貸款，鼓勵企業將資金投入綠色營運用途，呼應「氣候融資」等永續金融議題。

金管會自2022年成立「永續金融先行者聯盟」，元大金控持續攜手聯盟成員發揮金融影響力，共同響應政府政策，齊力推動淨零排放政策，引領各界投入淨零行動，為台灣金融市場帶來創新契機，為永續發展奠定穩固基礎。

金管會 標普 元大金控

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