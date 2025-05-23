惠譽將台新金、台新證評等 列入負向評等觀察名單

惠譽國際信用評等公司將位於台灣的台新金（2887）及其子公司台新證券的長期發行人違約評等及國內長期評等列入負向評等觀察名單。

該評等行動繼惠譽於2025年5月15日採取評等行動： 將新光金（2888）主要子公司新光人壽（'BBB-'/'A(twn)'）列入評等觀察發展中（RWE）名單（此前為正向評等展望）。

這次評等行動依據惠譽對該金融控股公司合併後的合併信用體質的評估結果。在金融監督管理委員會核准台新金與新光金的合併案後，台新金已將合併基準日定為 2025年7月24日。

評等理由

匯率波動帶來風險：台新金被列入負向評等觀察名單反映5月初新台幣對美元的急劇升值，導致新光人壽的個別信用體質面臨較大的不確定性和下行風險，這可能會對台新金的信用體質產生負面影響。此外，這亦考慮到新光人壽的規模，以及其相對於台新金目前的主要子公司台新國際商業銀行股份有限公司（台新銀，BBB+/AA-（twn）/穩定/bbb+）較弱的信用體質。

惠譽將新光人壽的評等列入評等觀察發展中名單反映惠譽認為，新台幣升值的負面影響可能抵消該公司與台新金的子公司─台新人壽保險股份有限公司─即將完成的合併所帶來的利多。惠譽預估合併後新光人壽將約占台新金合併資產的39%，並預期合併後新光人壽可提升市場地位、擁有更均衡的行銷通路，並獲得台新金的財務支援。

合併信用體質：惠譽對台新金的評估主要考量該公司兩項主要業務- 銀行及人壽保險的自身信用狀況。惠譽估計，合併後銀行及壽險子公司將分別占集團合併資產約54%及43%，證券業務則約占3%。由於台新金將轉型為著重於銀行及保險之金融控股公司，惠譽採用混合方法評估其評等。

業務規模及市場地位擴大：台新金的發行人違約評等及個別實力評等考量到惠譽預期，合併後台新金將受惠於更加廣泛及多元化的國內業務版圖。以合併總資產計，台新金將成為台灣第四大金融控股公司；以存款額計，其銀行子公司將成為台灣第六大銀行；以初年度保費計，其壽險子公司將成為第三大壽險公司。惠譽預期，集團內部的跨售能力增強將提升其整體競爭力。

雙重槓桿比率仍較高：台新金的評等亦考量惠譽預期金控公司的槓桿比率雖然將有所改善，但仍會維持較高。鑒於台新金將透過發行普通股及特別股以換股完成合併，惠譽預計，合併後台新金的普通股權益雙重槓桿比率（DLR） 將從2025年第1季底的134%下降至約127%。

法定DLR將特別股歸類為權益，並將台新金持有彰化銀行2.68%的股權歸類為其他綜合損益投資；該比率將於合併後維持在115%以下，低於台灣法定上限的125%。

短期評等不受影響：惠譽確認台新金的短期發行人違約評等，因為惠譽預期只有在台新金的長期發行人違約評等被調降多個評等時，其短期評等才會受到影響，而目前並未預期這將發生。台新金的短期發行人違約評等，對應至其長期發行人違約評等的基礎選項。