合庫金再度入選標普永續年鑑全球Top 5%

國際永續評比機構標普全球（S&P Global）從全球 62 個行業、超過 7,690 家企業中，選出780家企業列入年鑑。合庫金（5880）日前獲選2025年永續年鑑，名列標普全球ESG分數前5％企業殊榮，並獲邀參與2025年標普全球永續年鑑卓越企業表彰典禮，由標普全球永續企業參與主管 Robert Dornau 親自頒發獎盃並致贈行業進步企業榮譽證書。

合庫金控近年於ESG領域積極耕耘成果亮眼，除為首家以金控名義簽署赤道原則、通過科學基礎減碳目標倡議(SBTi)中期減碳目標審核的公股金控外，國際碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)2024年企業評比首次入選最高A級企業名單，另亦連續兩年入選道瓊永續指數（DJSI）「世界指數」與「新興市場指數」雙成分股，顯見集團積極推動減碳淨零，強化企業營運韌性等工作，獲國際高度肯定，躋身全球永續領導企業之行列。

合庫將持續落實永續策略藍圖，聚焦推動「RISE」四大策略主軸-Resilience建構韌性經營、Inclusion領航永續金融、Synergy創造多元共融、Enrichment豐富環境共好，以提升企業治理與韌性，並偕同利害關係人，共同達到「企業永續、環境永續、社會永續」的願景。