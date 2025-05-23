富邦期貨響應「2025富邦甲子盃」 樂齡公益、宣導金融防詐

富邦期貨積極投入樂齡公益活動，參與由台北富邦銀行基金會所主辦「2025富邦甲子盃」賽事志工活動，並於活動現場設置宣導攤位，向長者推廣金融防詐知識，藉以提升高齡長者防詐意識，不少長者駐足攤位詢問，並踴躍參與互動問答遊戲，截至活動結束總計約有200多位長者參與問答遊戲，反應熱烈。

富邦期貨於擺攤活動中，透過淺顯易懂的方式，以有趣的問答互動活動，增進長者對投資詐騙的警覺與防範能力，幫助長者們建立正確的金融知識，提高長者風險意識，強化金融詐騙辨識能力，避免落入金融詐騙陷阱，未來面對可疑訊息也更有警覺。

富邦期貨表示，隨著金融詐騙手法日新月異，長者成為不法分子鎖定的主要詐騙對象，為守護高齡長者的財務安全，金融教育是企業社會責任的重要一環，未來將持續投入高齡族群的金融知識推廣，透過多元管道深化防詐意識，打造更安全安心的理財環境。