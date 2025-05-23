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瑞銀投行：上調台灣今年 GDP 增長預測至3.0%
瑞銀投資銀行23日上調台灣2025年的GDP增長預測至3.0%（之前的預測是2.6%）。並指出，在強大的基本面支持下，台灣能夠保持穩定的宏觀經濟和金融環境。
瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎表示，這是基於第1季度表現超出預期，以及第2季度初強勁的出口數據。儘管預測上調，未來增長仍可能因美國對半導體產品進行的第232條款調查等不確定因素而放緩。
此外，最近美國和中國大陸之間的緊張局勢有所緩解，減少了貿易戰對台灣經濟增長的負面影響。美國對台灣進口商品的加權平均關稅率顯著下降，這對台灣的科技產品起到了有利作用。
鄧維慎續表示，我們認為台灣是亞太區經濟基本面最穩健的經濟體之一，有較高的經濟增長，較低的通膨，穩健的財政，以及全球強的盈餘以及海外投資部位。我們預期平穩有升的新臺幣趨勢將持續。
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