房貸之亂沒完！專家：銀行挑客戶貸1千萬不容易

根據聯徵中心最新公布房貸統計，今年第一季新增的近3.6萬個申貸樣本，平均房貸利率高達2.36%，寫下聯徵中心2009年公布統計資料以來的新高紀錄，同時間房貸成數71.8%則寫下近20季以來的新低。

另外平均房貸授信金額也在連三季站上千萬元後，第一季出現跌破千萬的現象，授信金額從1,016萬降至976萬元。

住商不動產企研室總監徐佳馨表示，平均授信金額跌破一千萬，代表貸款一千萬以上變難，原因有三，一是千萬以上總價交易遲滯，二是買方轉進千萬以下，可能是中南部的老屋，或是比較小的案子。

第三是銀行房貸水位仍吃緊，民眾跟銀行貸款貸不到一千萬元以上，授信金額也因此下降。

根據最新聯徵資料，今年第一季房貸「1增3減」，房貸利率2.36%，較上季增加同時也是2009年後單季新高，減少的包括房貸金額跌破千萬元，房價平均鑑估值近1年新低的1,374.8萬元，核貸成數平均71.82%近20季新低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受限於央行第七波管制與銀行採以價制量的策略，房貸利率在今年第一季寫下09年以來單季新高。

另外銀行因為手上資金部位有限，一方面拉高利率與相關手續費用，同時間，部分銀行對於徵信條件也更為嚴謹，統計發現第一季民眾平均貸款成數剩下71.82%，寫下近20季以來貸款成數最少的一季。

曾敬德表示，現在受限央行管控、銀行資金部位有限、風險利率提升等狀況下，房貸已經從申貸客市場轉為銀行市場，銀行端資金有限狀況下更挑選客戶，若是條件不符合銀行評估者，甚至房貸利率3%或求貸無門。