快訊

NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2：0領先灰狼

睡醒驚見135公尺貨船「擱淺」自家花園 挪威男直呼：太不真實

川普干預學術 溫文儒雅的哈佛校長挺身打自由之戰

房貸之亂沒完！專家：銀行挑客戶貸1千萬不容易

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文
房市示意圖。記者游智文

根據聯徵中心最新公布房貸統計，今年第一季新增的近3.6萬個申貸樣本，平均房貸利率高達2.36%，寫下聯徵中心2009年公布統計資料以來的新高紀錄，同時間房貸成數71.8%則寫下近20季以來的新低。

另外平均房貸授信金額也在連三季站上千萬元後，第一季出現跌破千萬的現象，授信金額從1,016萬降至976萬元。

住商不動產企研室總監徐佳馨表示，平均授信金額跌破一千萬，代表貸款一千萬以上變難，原因有三，一是千萬以上總價交易遲滯，二是買方轉進千萬以下，可能是中南部的老屋，或是比較小的案子。

第三是銀行房貸水位仍吃緊，民眾跟銀行貸款貸不到一千萬元以上，授信金額也因此下降。

根據最新聯徵資料，今年第一季房貸「1增3減」，房貸利率2.36%，較上季增加同時也是2009年後單季新高，減少的包括房貸金額跌破千萬元，房價平均鑑估值近1年新低的1,374.8萬元，核貸成數平均71.82%近20季新低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受限於央行第七波管制與銀行採以價制量的策略，房貸利率在今年第一季寫下09年以來單季新高。

另外銀行因為手上資金部位有限，一方面拉高利率與相關手續費用，同時間，部分銀行對於徵信條件也更為嚴謹，統計發現第一季民眾平均貸款成數剩下71.82%，寫下近20季以來貸款成數最少的一季。

曾敬德表示，現在受限央行管控、銀行資金部位有限、風險利率提升等狀況下，房貸已經從申貸客市場轉為銀行市場，銀行端資金有限狀況下更挑選客戶，若是條件不符合銀行評估者，甚至房貸利率3%或求貸無門。

建議民眾在簽約之前就要先探詢願意承做的銀行與條件，另外也可以試試非傳統銀行的管道，例如保險公司、純網路銀行甚至農會等金融體系，增加申貸的機會。

第七波管制前後的房貸狀況變化。資料來源：聯徵中心、信義房屋不動產企研室彙整
第七波管制前後的房貸狀況變化。資料來源：聯徵中心、信義房屋不動產企研室彙整

老屋 房貸 央行

延伸閱讀

賴床有理！專家建議起床後別馬上摺被子有根據

央行：五大銀行4月新增房貸金額下滑

多重資產兩優勢抗亂流 專家建議逢低介入

美網傳麥當勞特定餐點能「緩解偏頭痛」！專家說...真的有效但勿依賴

相關新聞

央行總裁「薪」情大PK 聯準會主席、我國楊總裁竟是低薪族？

中央銀行23日在臉書粉絲專頁上貼文指出，據媒體報導，澳洲央行總裁 Michele Bullock 2024年的年薪，大幅...

國票金董監改選前哨戰登場 席次修章案公股與耐斯雙雙投下反對票

國票金今日舉行股東常會，其中對於公司派旺旺（人旺集團）發動的董事會席次的修章案，擬把現有的13席改為「11席至15席」區...

台幣升勢猛 逼近30大關…央行加大調節力道守住3字頭

熱錢昨（22）日大舉匯入逾6億美元，出口商也進場拋匯，新台幣匯率盤中狂升1.57角，最高來到30.001元，逼近30元整...

統一超董座談台幣升值 羅智先：匯率比關稅影響深遠

統一超董事長羅智先昨（22）日表示，美中關稅戰、新台幣升值等事件，目前對超商通路尚未造成直接衝擊，但「只是時間問題」，本...

新台幣匯率又面臨「3字頭」 科技、壽險業匯損壓力來襲

新台幣匯率又面臨「3字頭」保衛戰，科技業匯損壓力潮再度來襲，尤其電子代工廠毛利率僅個位數百分點，受創恐最重，仁寶即坦言：...

工具機業喊話政府 新台幣匯率失守30元不堪設想

新台幣匯率昨（22）日收30.07元，恐有續升之勢。台灣機械公會理事長莊大立、程泰集團董事長楊德華、和大集團董事長沈國榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。