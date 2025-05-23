國票金董監改選前哨戰登場 席次修章案公股與耐斯雙雙投下反對票

國票金今日舉行股東常會，其中對於公司派旺旺（人旺集團）發動的董事會席次的修章案，擬把現有的13席改為「11席至15席」區間，受到耐斯和公股陣營的高度質疑。據了解，將雙雙投下反對票，雖然該提案仍會因旺旺挾人數優勢而過關，但隨著耐斯和公股透過投票來表態，已意味明年國票金登場的董事會全面改選戰，已提前開打。

旺旺一派主張，董事席次調整是因應金管會對於獨立董事應占全體董事席次三分之一的規定，目前國票金的董事席次為獨董4席、全體董事13席，未符合相關規定所以才調整，該說法卻遭到公股及耐斯的高度質疑，尤其總席次的彈性調整下限是11席，使公股及耐斯認為修章案通過之後總席次縮減2席降至11席的可能性極高，已觸動公股和耐斯派董事的敏感神經，因此在2月董事會上已投下反對票之外，近三個月來態度並未改變，今日股東會上仍投下反對票。儘管二年前國票金的改選以三方協議收場，但現在看來，明年要再度達成協議的難度很高，委託書大戰的硬仗已在所難免。

由於席次縮減，不利的將是股權較少的股東。根據目前的股權和席次結構，首先，三派勢力的股權分布，其中耐斯和公股派，大約9.9%，不超過10%，而人旺集團合計台產董事長李泰宏、美麗華集團黃春發等友好勢力，股權約在25%，二年前的改選最後和解收場，人旺、耐斯、公股各有二席董事、一席獨董，而台產等友好外圍，則合計有4席董事加獨董，整個總席次為13席，但如今若席次縮減為11席，則對公股、耐斯集團都相當不利。

熟悉上市櫃公司董監改選的業界人士指出，董事席次縮減絕對不利席次居弱勢的股東，根據公股及耐斯陣營的估算，倘若席次改為11席，屆時公股或耐斯集團恐各掉1席，甚至會掉2席，對公股而言，席次的縮減亦會衝擊公股權益，因此不只耐斯，公股也投下反對票，財政部之後將緊盯修章案在今日股東會過關之後的發展，並將提前進行明年改選的布局，以捍衛公股權益。

除了修章案之外，還有其他「茶壺裡的風暴」仍在持續。先前引發人旺、耐斯二派爭議的國票證券顧問陳帝生續聘餘波蕩漾，儘管陳帝生之前已向國票證券請辭顧問職務，但對於先前國票證券董事長王祥文回聘陳帝生，耐斯一派認為有違公司治理，應追究王祥文責任，不僅由耐斯推派的獨董吳瑋恩先前在董事會上發聲，此一高層人事爭議迄今未了，也將成為股東會後二派之爭的另一焦點。