川普催降息無效 美債恐成下一波市場震盪引爆點

美國總統川普持續公開敦促聯準會（Fed）盡快降息，然而聯準會官員近期態度轉趨謹慎。包括紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）在內的多位官員均釋出「觀望」訊號，指出目前經濟前景仍不明朗，因此貨幣政策將維持按兵不動，至少在9月前不會有降息動作。這項「延後降息」的預期，已讓美國10年期公債殖利率本週再度攀升至4.5%以上，市場對美債的壓力明顯升溫。

根據芝加哥商品交易所（CME）本週公布的選擇權未平倉合約資料顯示，市場出現一筆押注10年期美債殖利率將於數週內升抵5%的大型交易，其風險溢價高達1,100萬美元，代表有投資人押注利率續升，並透過選擇權偏斜（options skew）布局對沖風險，這也反映出市場對債市潛在賣壓的憂慮正逐漸升溫。

對於美債殖利率升勢再起，投資人該如何因應？廷豐金融科技投資長黃勇諴指出，目前美債市場短線仍呈偏空格局，殖利率有上行空間，但若經濟衰退疑慮重燃，反而可能創造中長線的布局機會。他從三個層面分析美債後市發展：

首先，長天期公債（特別是20年以上）殖利率近期上行壓力較大，背後主因是流動性收縮。隨著保險公司、金融機構及全球央行買盤趨於保守，加上匯率波動劇烈、關稅政策對通膨的潛在影響，以及美國龐大的財政赤字，均使得原本的長線買盤縮手，迫使Fed近期出手購債以穩定市場流動性。

第二，雖然目前尚未降息，但下半年美國經濟放緩甚或陷入衰退的風險仍在升高，這使得市場仍預期Fed在年底前將被迫重啟降息。若真如此，短天期債券殖利率將受到壓抑，形成長短天期利差持續擴大的走勢。

第三，就技術面觀察，10年期美債殖利率正呈現多頭走勢，未來數週內上探4.8%至5.0%區間的可能性不小，30年期殖利率也有機會突破5%。然而，若10年期殖利率接近5%，恐將引發市場恐慌，加上目前美股反彈走勢已逼近技術滿足點，若風險資產出現明顯回檔，預期資金將再度流入美債市場避險。

綜合而言，儘管短期內殖利率走高壓力仍在，但長線投資人可密切關注市場情緒轉變及Fed政策動向，適時伺機布局，等待潛在的買點出現。