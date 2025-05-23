快訊

鮑爾安了！美最高法院裁決：Fed成員受特別保護 川普不得任意撤換

非核家園首周 供電吃緊找燃煤發電救急

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣創2年半新高 羅智先：匯率問題比關稅更嚴肅

聯合報／ 記者林海／台南報導
統一超董事長羅智先表示，匯率問題比關稅更嚴肅，會產生什麼漣漪，還是需要一段時間觀察。 記者林海／攝影
統一超董事長羅智先表示，匯率問題比關稅更嚴肅，會產生什麼漣漪，還是需要一段時間觀察。 記者林海／攝影

關稅匯率等不確定因素衝擊大環境，統一超董事長羅智先昨天表示，超商並不是衝擊第一波，但對市場一定會有影響，且「匯率問題恐怕比關稅更嚴肅，影響面也更深遠」，本季起將明顯浮現影響。

台幣兌美元匯率昨再上演卅元保衛戰，盤中最高價來到卅點○○一元，終場小升八點八分，收在卅點○七元，連三升並來到近兩年半新高價。

統一超昨舉行股東會，外界普遍預期台幣升值有利於內需產業，但羅智先說，實際成本結構遠比想像複雜，對產業的影響，恐怕無法簡單區分為受惠或受害。

對於今年景氣，羅智先指出，過去認為每一年都很辛苦，但回頭來看，其實一年比一年更辛苦，今年不確定因素更多。但他也說，現在超商愈來愈趨向社會服務的概念，而人在服務上的需求是無限的，對展店的需求就會存在，而租金等所有營運成本不斷提升，要如何保持平衡是一大挑戰，到目前為止，每年一百五十至兩百家的展店目標並未改變。

對於統一超第一季獲利衰退，羅智先表示，並非關稅或匯率影響，主要是比較基期，第二季才看得出來匯率與關稅的影響程度。

羅智先也提到對電商布局的想法，他說，雅虎、PChome過去發展受到阻礙，目前仍處於「復原期」，這並非統一進駐就能帶來成效。至於統一是否有意願併購Foodpanda，羅智先說，任何與消費者距離縮短的事情，都會嚴肅思考、看待。

電商 雅虎 關稅 超商 羅智先 統一超 景氣 台幣 匯率

延伸閱讀

統一超股東會／受關稅、匯率影響 董座羅智先：看景氣一年比一年辛苦

統一 Dream Plaza 進度曝光！羅智先親揭：改造金額以10億元為單位

台股面臨「三高」風險 凱基投顧評估恐影響指數空間

鬆一口氣！對等關稅暫緩90天 4月失業率3.32%由升轉跌

相關新聞

融資公司專法 金管會4理由反對

融資公司是否應該以專法納管一直爭論不休，金管會副主委陳彥良昨天提出融資公司並未吸收大眾資金等四大理由，表達不贊成訂定專法...

新聞眼／山道猴子悲歌 金保法真能有效管理？

從山道猴子悲歌到限貸令金流破口，管理融資公司究竟是訂定專法、或是金融消費者保護法納管始終沒有定論，平心而論，是否訂專法納...

台幣升勢猛 逼近30大關…央行加大調節力道守住3字頭

熱錢昨（22）日大舉匯入逾6億美元，出口商也進場拋匯，新台幣匯率盤中狂升1.57角，最高來到30.001元，逼近30元整...

台幣創2年半新高 羅智先：匯率問題比關稅更嚴肅

關稅、匯率等不確定因素衝擊大環境，統一超董事長羅智先昨天表示，超商並不是衝擊第一波，但對市場一定會有影響，且「匯率問題恐怕比關稅更嚴肅，影響面也更深遠」，本季起將明顯浮現影響。

統一超董座談台幣升值 羅智先：匯率比關稅影響深遠

統一超董事長羅智先昨（22）日表示，美中關稅戰、新台幣升值等事件，目前對超商通路尚未造成直接衝擊，但「只是時間問題」，本...

新台幣匯率又面臨「3字頭」 科技、壽險業匯損壓力來襲

新台幣匯率又面臨「3字頭」保衛戰，科技業匯損壓力潮再度來襲，尤其電子代工廠毛利率僅個位數百分點，受創恐最重，仁寶即坦言：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。