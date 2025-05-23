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工具機業喊話政府 新台幣匯率失守30元不堪設想

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

新台幣匯率昨（22）日收30.07元，恐有續升之勢。台灣機械公會理事長莊大立、程泰（1583）集團董事長楊德華、和大集團董事長沈國榮同聲「拜託」政府及央行，「30元關卡無論如何一定要守住」，否則後果不堪設想。

莊大立表示，新台幣匯率狂升，嚴重衝擊以出口為主的機械設備及工具機產業，許多廠商原本以32元報價，如今升到30元左右，升幅6%多，等於廠商必須吞下6%多的匯損，「我真的不敢想像，如果升破30元會是什麼樣的慘況」。

莊大立坦言，這波新台幣升值又急又兇，最近廠商陸續開始跟客戶重新報價，只不過許多中小型廠商實力有限，客戶幾乎「沒有什麼反應」，換言之，訂單根本談不下來，業者快要面臨無米之炊。

對於新台幣在亞洲貨幣中獨強，沈國榮、楊德華重申：「台灣沒有底氣和本錢，可以讓匯率升得這麼快、這麼強」，尤其競爭對手日本、韓國及中國大陸，匯率升值幅度都很小，台灣出口要怎麼跟他們競爭。

楊德華直言，如果新台幣升破30元關卡，「跟競爭對手日、韓就沒得玩了」，台灣對美國市場可以歸零，但政府不能把其餘85%的市場拱手讓人。

董事長 新台幣 台幣匯率

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