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新台幣匯率又面臨「3字頭」 科技、壽險業匯損壓力來襲

經濟日報／ 本報綜合報導
仁寶。聯合報系資料照
仁寶。聯合報系資料照

新台幣匯率又面臨「3字頭」保衛戰，科技業匯損壓力潮再度來襲，尤其電子代工廠毛利率僅個位數百分點，受創恐最重，仁寶（2324）即坦言：「本季會有一些匯損。」台積電（2330）、聯電（2303）、日月光投控（3711）等半導體大廠同步承壓。

台幣再度面臨30元關卡保衛戰，讓壽險業匯損壓力大增，目前包括國泰、富邦和南山三大壽險已向金管會表達，將申請外匯價格準備金新制，這三大壽險都將爭取在5月底核准，以便在5月就動用外匯準備金水庫，即時沖抵匯損，穩住獲利。目前已獲得金管會核准做外匯準備金新制者，包括凱基、新光、友邦、台新和三商美邦等五家，另三家大壽險業者再獲准後，將有八家業者都採用外匯準備金新制。

新舊制最大差異是，提存與沖抵都可100%全額。也就是說，例如4月至5月台幣升值出現匯損時，這八家業者可動用準備金做100%沖抵，撐住獲利；反之當台幣貶值時，有兌換利益也得全數提存，無法累積獲利。

代工龍頭鴻海首季毛利率6.11%。鴻海財務長黃德才先前表示，營收與成本多以美元計價，具一定程度自然避險能力，但因財報功能性貨幣為新台幣，預估新台幣平均匯率升值1元，營收將減少約3%，毛利率則下滑0.1個百分點。

仁寶首季毛利率5.2%，連三季站上5%。面對新台幣強升壓力，仁寶董事長陳瑞聰日前坦言，第2季將會認列一些匯損。

英業達首季毛利率6%。英業達表示，全球各廠區涉及各種不同國家幣別，匯率方面不僅限於美元與新台幣，匯率波動是綜合性問題，即便美元為英業達主要計價幣別，但實際影響需視各地區與客戶綜合因素而定。

緯創首季毛利率7.8%，目前外銷占營收比重約96%，外銷產品及國外原料採購多以美元報價，大部分外幣可藉由經常性進銷貨款項沖抵，達到自然避險效果。緯創指出，將持續觀察匯率變動。

廣達首季毛利率7.92%，居本土代工廠之冠。廣達表示，大部分應收和應付帳款均以美元計價，面對匯率波動往往會相互抵消，具自然避險效果，目前風險仍處可控範圍，產品組合對毛利率影響大於匯率波動變化。

和碩首季毛利率3.73%。面對匯率波動，和碩先前指出，一直以來都會關注國際匯率市場走勢，適時調整各幣別管理策略，以降低匯率變動影響。

半導體廠同步承壓。台積電4月法說會上釋出展望顯示，在1美元兌新台幣32.5元假設下，預估本季美元營收介於284億至292億美元，平均值季增近13%。目前匯率已較台積電先前假設值相差約7.7%，引發關注。台積電預估，美元兌新台幣每貶值1%，將使得營益率下降0.4個百分點。（記者蕭君暉、吳凱中、林薏茹、尹慧中、李孟珊、劉芳妙）


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