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統一超董座談台幣升值 羅智先：匯率比關稅影響深遠

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導
統一超董事長羅智先。記者嚴雅芳／攝影
統一超董事長羅智先。記者嚴雅芳／攝影

統一超（2912）董事長羅智先昨（22）日表示，美中關稅戰、新台幣升值等事件，目前對超商通路尚未造成直接衝擊，但「只是時間問題」，本季起將明顯浮現影響；他強調，「匯率問題恐怕比關稅更嚴肅，影響面更深遠」。

談到景氣，羅智先說，「一年比一年更辛苦」，今年受到匯率、關稅、通膨等不確定因素影響，挑戰程度更甚以往。不過，公司展店腳步不受影響，今年仍將持續推動7-ELEVEN門市拓點，全年預計新增150至200間門市。

統一超昨日舉行股東會，由董事長羅智先主持。雖然外界普遍認為新台幣升值有利內需產業，但羅智先說明，實際成本結構遠比想像複雜，對產業的影響，恐怕無法簡單粗分為受惠或受害。

以食品業者為例，羅智先指出，從原料採購來看，成本可分為「原物料成本」與「原料處理成本」兩部分，後者有時甚至高於原料本身，即使進口價格因匯率變動下降，仍可能因處理費用高漲，使得整體成本壓力未見明顯減輕。他強調，不能單從匯率變化簡化評估內需市場實際成本影響。隨匯率波動持續，產生的實質影響，第2季開始可看出變化。

便利商店型態正逐步轉向「社會服務據點」角色，因為消費者對服務的需求是無限的，帶動據點密集度增加。但他也坦言，租金與營運成本逐年升高，之間如何尋求平衡，是很大考驗。

談到中國大陸市場，羅智先說，雖然大陸事業自經營以來累計仍在虧損中，但經濟學中講究「邊際效益」，做生意虧損不是最可怕的事，關鍵是每一塊錢虧損能帶來多少營收，這個營收數字是否持續增加。只要離損平點越來越近就代表是正確方向。

羅智先也提到對電商布局的想法，他指出，統一對電商的投入其實「才剛開始」，目前仍處於「練習進入這個世界」的階段。另一方面，雅虎、PChome兩平台過去因內外環境因素發展受到阻礙，目前仍處「復原期」，這並非統一進駐後就能帶來立竿見影的成效，可以「Restart」就很不錯。

也因此，未來投資的各電商仍會採各自發展營運模式，並無整併議題，而是希望能「恢復原來特色」，包括供應鏈、員工與消費者信心也要逐步修復，預期需要三到五年時間。

另，外界關注Uber Eats併Foodpanda破局後，統一是否有併購Foodpanda的意願。對此，羅智先說，任何與消費者距離縮短的事情，都會嚴肅思考、看待。


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