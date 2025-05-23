央行：五大銀行4月新增房貸金額下滑
央行昨（22）日公布，五大銀行4月新增房貸金額627.3億元，月減192.79億元，新增房貸利率則是連七月上漲至2.282%，創2009年1月以來、近16年半新高。
央行經研處副處長曹體仁分析，央行等政府財經部會採取的措施，讓銀行審慎承作房貸、避免信用資源過度集中流向不動產，「房市已看到降溫現象」。以成交量而言，4月六都買賣移轉棟數月減7.3%，年減26.3%，前四月年減24.3%。
五大銀行新增房貸續創近16年半新高，曹體仁表示，主要是包含央行在內的政府健全房市方案成效彰顯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言