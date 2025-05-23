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央行：五大銀行4月新增房貸金額下滑

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

央行昨（22）日公布，五大銀行4月新增房貸金額627.3億元，月減192.79億元，新增房貸利率則是連七月上漲至2.282%，創2009年1月以來、近16年半新高。

央行經研處副處長曹體仁分析，央行等政府財經部會採取的措施，讓銀行審慎承作房貸、避免信用資源過度集中流向不動產，「房市已看到降溫現象」。以成交量而言，4月六都買賣移轉棟數月減7.3%，年減26.3%，前四月年減24.3%。

五大銀行新增房貸續創近16年半新高，曹體仁表示，主要是包含央行在內的政府健全房市方案成效彰顯。

房貸 央行

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