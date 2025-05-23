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超低利率環境回不去了 4月五大銀行新增放款平均利率2.214％

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行22日公布，4月五大銀行新增放款平均利率為2.214％，創2009年1月以來、近16年半新高，並較3月大漲0.103個百分點。記者許正宏／攝影
中央銀行22日公布，4月五大銀行新增放款平均利率為2.214％，創2009年1月以來、近16年半新高，並較3月大漲0.103個百分點。記者許正宏／攝影

國內超低利率環境回不去了。中央銀行昨（22）日公布，4月五大銀行新增放款平均利率為2.214％，創2009年1月以來、近16年半新高，並較3月大漲0.103個百分點。

央行經研處副處長曹體仁說明，4月臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、華南銀行以及第一銀行等五大銀行新增放款利率上漲，主要是周轉金貸款利率較3月上升所致，而周轉金貸款占四大類放款的比重逾八成，帶動整體放款平均利率同步走揚。

曹體仁表示，央行2022年3月起啟動一波升息循環，會透過貨幣政策傳導出去，並影響到銀行的購屋貸款、資本支出、周轉金貸款與消費性貸款等各類放款利率上漲。

五大銀行新承做放款平均利率
五大銀行新承做放款平均利率

觀察今年以來五大銀行新增放款加權平均利率，可以發現今年前三月呈現一路下滑，從1月2.119%，2月下滑至2.117%，3月更下探2.111%，4月受到周轉金貸款利率升上，回升至2.214%。

央行統計顯示，五大銀行4月購屋貸款、周轉金貸款利率同步上漲，其中，周轉金貸款金額7,006.3億元，月減2,578.1億元，主要是3月適逢季底，銀行承作較多民營企業、政府機關的周轉金貸款，4月少了季節性因素帶動，金額明顯趨緩，且因3月承作大量的政府機關與民營企業低利借款，導致4月周轉金放款利率上漲0.105個百分點，來到2.168%。

央行統計顯示，4月資本支出借款達837.8億元，月增197.1億元，主要是銀行承作較多中大型企業的資本支出貸款，而這些企業為優質的中大型企業，銀行普遍給予較優惠的利率，促使資本支出貸款利率降至2.515%，月減0.06個百分點。

另外，4月新增消費性貸款78.14億元，月增15.39億元，主要反映就學貸款金額增加，及部分銀行推出優利信貸方案，因這兩類放款利率較優惠，消費性貸款平均利率2.624%，月減0.048個百分點。

資本支出 央行

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