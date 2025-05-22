新聞眼／山道猴子悲歌 金保法真能有效管理？

從山道猴子悲歌到限貸令金流破口，管理融資公司究竟是訂定專法、或是金融消費者保護法納管始終沒有定論，平心而論，是否訂專法納管融資公司，除了回歸到金保法能否有效管理，還要從更宏觀的面向檢視，才能對症下藥。

以中小企業為例，銀行不見得能滿足其資金需求，若向融資公司借錢，卻被不法業者有機可乘放高利貸，而受害的中小企業並非在金保法管轄範圍，也無力透過評議制度來申訴。金保法保障一般的消費者，卻顧不了受害的中小企業主，這是金保法的缺陷。再者，成立融資公司專法，中小企業資金在合法合理的環境下向融資公司借款，也有更多保障、免於被剝削。

至於融資公司是否作特許制？若只考慮是否向大眾收取資金，思考角度可能太狹隘，金融業並非都向大眾收取資金，例如虛擬資產專法走特許制路線，金管會的理由是虛擬貨幣是新型態業務，而且所對應的是不特定的多數人，因此要用特許執照來管理。

但從另一面來看，融資借貸業務在台灣由來已久，近年來引發的社會問題日益嚴重，尤其是未取得金融執照，卻對不特定多數的民眾貸放，況且所簽的合約大有問題，包括空白本票橫行，很多不肖業者的行徑已形同「有牌的地下錢莊」，這類金融行為難道不能用特許方式管理？

金管會所說，金保法納管是現行管理融資公司是最快的方式，管理重點在於消費者保護、是否有過度融資等，但這只能作為短期過渡方式；此外，租賃公司統計的放款規模為七千兩百億元，雖號稱企金占四分之三、消金占四分之一，但企業戶很多是中小企業主，其實有不少受害戶，甚至不乏被不肖業者叫去成立假公司以方便借款，後來卻還不起高利貸的受害者。

此外，金保法的金融評議制度採取申訴制度，一二○萬元以上的案件就得透過打官司來解決，上法院對很多公司法人處理上遊刃有餘，小老百姓請不起律師是一回事，更無法舟車勞頓一天到晚出庭，這些歷程存在許多不對等。

到底融資公司管理，值不值得設置專法？恐怕要從更宏觀的面向檢視。