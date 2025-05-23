壽險投資單一被動 ETF 限30%

金管會昨（22）日拍板，壽險業持有單一檔被動式ETF持股限30%，既有超限的部位「只出不進」，全案最快5月底上路。

此舉對滿手台幣保費的壽險業來說，未來只能多找幾檔債券ETF投資。據初步調查，壽險業持有較多被動式債券ETF超限30%者並不多，影響可控。

依金管會規劃，最快5月底起，投信業發行新債券ETF，壽險業持有單檔限30%，既有超限的舊部位「只出不進」，例如壽險業持單檔債券ETF是40%，頂多維持40%現狀，不能增加，只能減少。目前壽險業可運用資金是33兆元，依規定，債券ETF可投資3.3兆元，相較目前債券ETF僅1.8兆元，仍有龐大可投資空間。