壽險投資單一被動 ETF 限30%
金管會昨（22）日拍板，壽險業持有單一檔被動式ETF持股限30%，既有超限的部位「只出不進」，全案最快5月底上路。
此舉對滿手台幣保費的壽險業來說，未來只能多找幾檔債券ETF投資。據初步調查，壽險業持有較多被動式債券ETF超限30%者並不多，影響可控。
依金管會規劃，最快5月底起，投信業發行新債券ETF，壽險業持有單檔限30%，既有超限的舊部位「只出不進」，例如壽險業持單檔債券ETF是40%，頂多維持40%現狀，不能增加，只能減少。目前壽險業可運用資金是33兆元，依規定，債券ETF可投資3.3兆元，相較目前債券ETF僅1.8兆元，仍有龐大可投資空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言