快訊

鮑爾安了！美最高法院裁決：Fed成員受特別保護 川普不得任意撤換

非核家園首周 供電吃緊找燃煤發電救急

壽險投資單一被動 ETF 限30%

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（22）日拍板，壽險業持有單一檔被動式ETF持股限30%，既有超限的部位「只出不進」，全案最快5月底上路。

此舉對滿手台幣保費的壽險業來說，未來只能多找幾檔債券ETF投資。據初步調查，壽險業持有較多被動式債券ETF超限30%者並不多，影響可控。

依金管會規劃，最快5月底起，投信業發行新債券ETF，壽險業持有單檔限30%，既有超限的舊部位「只出不進」，例如壽險業持單檔債券ETF是40%，頂多維持40%現狀，不能增加，只能減少。目前壽險業可運用資金是33兆元，依規定，債券ETF可投資3.3兆元，相較目前債券ETF僅1.8兆元，仍有龐大可投資空間。

台幣 保費 ETF

延伸閱讀

獨／壽險投資ETF單一上限比重 保險局兩大重點定版

穆迪降評美債...債券ETF完蛋？專家3點分析：只降1、2級沒有實際影響

法人：長抱美股 報酬率佳

台幣暴升 壽險配息添變數 金管會主委彭金隆坦言四家仍在走審核程序 將請業者審慎思考

相關新聞

融資公司專法 金管會4理由反對

融資公司是否應該以專法納管一直爭論不休，金管會副主委陳彥良昨天提出融資公司並未吸收大眾資金等四大理由，表達不贊成訂定專法...

新聞眼／山道猴子悲歌 金保法真能有效管理？

從山道猴子悲歌到限貸令金流破口，管理融資公司究竟是訂定專法、或是金融消費者保護法納管始終沒有定論，平心而論，是否訂專法納...

台幣升勢猛 逼近30大關…央行加大調節力道守住3字頭

熱錢昨（22）日大舉匯入逾6億美元，出口商也進場拋匯，新台幣匯率盤中狂升1.57角，最高來到30.001元，逼近30元整...

台幣創2年半新高 羅智先：匯率問題比關稅更嚴肅

關稅、匯率等不確定因素衝擊大環境，統一超董事長羅智先昨天表示，超商並不是衝擊第一波，但對市場一定會有影響，且「匯率問題恐怕比關稅更嚴肅，影響面也更深遠」，本季起將明顯浮現影響。

統一超董座談台幣升值 羅智先：匯率比關稅影響深遠

統一超董事長羅智先昨（22）日表示，美中關稅戰、新台幣升值等事件，目前對超商通路尚未造成直接衝擊，但「只是時間問題」，本...

新台幣匯率又面臨「3字頭」 科技、壽險業匯損壓力來襲

新台幣匯率又面臨「3字頭」保衛戰，科技業匯損壓力潮再度來襲，尤其電子代工廠毛利率僅個位數百分點，受創恐最重，仁寶即坦言：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。