官方定調不設融資公司專法 透過金融消費者保護法納管是最快方式

金管會昨（22）日定調，對於融資公司，將不設專法。金管會法律事務處長林志憲說，融資公司爭議主要是消費者保護，透過《金融消費者保護法》納管是目前最快的方式，若吸收社會大眾資金，一旦清償能力不足會影響連鎖性，但融資公司非吸收存款，因此不需要去管融資公司本身。

金管會關注重點是，融資公司有沒有不當招攬、利費率、催收等「是把行為單獨拉出來看」，其他例如銀行保險證券業也都有各自法令，但消費爭議也是放入「金保法」因此不是一定要管到行業，只是管「行為」。官員強調，若以國外法規來看，也是管行為，並未要對業者做控管。

立法院財政委員會昨日召開「融資公司法」公聽會，專家學者意見分歧，有律師強烈主張一定要立專法納管，有的則認為倉促立法恐扼殺民間生機，應先由現行政策《金融消費者保護法》擴大適用並循序漸進。

金管會亦反對現階段立專法，強調監理量能及對整體市場衝擊皆需評估。

金管會日前預告以金保法分階段納管一定規模融資租賃公司，第一階段公告中租（5871）、裕融（9941）、和潤（6592）及日盛台駿四家上市集團旗下共12家融資公司納入金保法規範，金管會強調上述納管公司市占率已達九成。

雖然立委王世堅及民間團體已提融資公司專法草案，但召委賴士葆向與會者坦言，金管會堅持不立專法，而現況是除非行政部門提出，否則立委提案立一部新法要通過的困難度高，這是殘酷事實。

金管會副主委陳彥良表示，融資公司爭議重點在於消費者保護，因未吸收大眾存款，而無清償能力不足致產生金融危機問題，所以重點為放款。