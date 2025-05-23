快訊

鮑爾安了！美最高法院裁決：Fed成員受特別保護 川普不得任意撤換

非核家園首周 供電吃緊找燃煤發電救急

官方定調不設融資公司專法 透過金融消費者保護法納管是最快方式

經濟日報／ 記者林勁傑廖珮君／台北報導
金管會22日定調，對於融資公司，將不設專法。示意圖。記者蘇健忠／攝影
金管會22日定調，對於融資公司，將不設專法。示意圖。記者蘇健忠／攝影

金管會昨（22）日定調，對於融資公司，將不設專法。金管會法律事務處長林志憲說，融資公司爭議主要是消費者保護，透過《金融消費者保護法》納管是目前最快的方式，若吸收社會大眾資金，一旦清償能力不足會影響連鎖性，但融資公司非吸收存款，因此不需要去管融資公司本身。

金管會關注重點是，融資公司有沒有不當招攬、利費率、催收等「是把行為單獨拉出來看」，其他例如銀行保險證券業也都有各自法令，但消費爭議也是放入「金保法」因此不是一定要管到行業，只是管「行為」。官員強調，若以國外法規來看，也是管行為，並未要對業者做控管。

立法院財政委員會昨日召開「融資公司法」公聽會，專家學者意見分歧，有律師強烈主張一定要立專法納管，有的則認為倉促立法恐扼殺民間生機，應先由現行政策《金融消費者保護法》擴大適用並循序漸進。

金管會亦反對現階段立專法，強調監理量能及對整體市場衝擊皆需評估。

金管會日前預告以金保法分階段納管一定規模融資租賃公司，第一階段公告中租（5871）、裕融（9941）、和潤（6592）及日盛台駿四家上市集團旗下共12家融資公司納入金保法規範，金管會強調上述納管公司市占率已達九成。

雖然立委王世堅及民間團體已提融資公司專法草案，但召委賴士葆向與會者坦言，金管會堅持不立專法，而現況是除非行政部門提出，否則立委提案立一部新法要通過的困難度高，這是殘酷事實。

金管會副主委陳彥良表示，融資公司爭議重點在於消費者保護，因未吸收大眾存款，而無清償能力不足致產生金融危機問題，所以重點為放款。

消費者 和潤 公司法

延伸閱讀

00909搭上比特幣行情、1個月飆漲20%！專家看好：川普扶持幣圈是大利多

為何反對立融資公司專法？金管會副主委引孫子兵法這麼說

台幣暴升 壽險配息添變數 金管會主委彭金隆坦言四家仍在走審核程序 將請業者審慎思考

三大咖申請採外匯準備金制

相關新聞

融資公司專法 金管會4理由反對

融資公司是否應該以專法納管一直爭論不休，金管會副主委陳彥良昨天提出融資公司並未吸收大眾資金等四大理由，表達不贊成訂定專法...

新聞眼／山道猴子悲歌 金保法真能有效管理？

從山道猴子悲歌到限貸令金流破口，管理融資公司究竟是訂定專法、或是金融消費者保護法納管始終沒有定論，平心而論，是否訂專法納...

台幣升勢猛 逼近30大關…央行加大調節力道守住3字頭

熱錢昨（22）日大舉匯入逾6億美元，出口商也進場拋匯，新台幣匯率盤中狂升1.57角，最高來到30.001元，逼近30元整...

台幣創2年半新高 羅智先：匯率問題比關稅更嚴肅

關稅、匯率等不確定因素衝擊大環境，統一超董事長羅智先昨天表示，超商並不是衝擊第一波，但對市場一定會有影響，且「匯率問題恐怕比關稅更嚴肅，影響面也更深遠」，本季起將明顯浮現影響。

統一超董座談台幣升值 羅智先：匯率比關稅影響深遠

統一超董事長羅智先昨（22）日表示，美中關稅戰、新台幣升值等事件，目前對超商通路尚未造成直接衝擊，但「只是時間問題」，本...

新台幣匯率又面臨「3字頭」 科技、壽險業匯損壓力來襲

新台幣匯率又面臨「3字頭」保衛戰，科技業匯損壓力潮再度來襲，尤其電子代工廠毛利率僅個位數百分點，受創恐最重，仁寶即坦言：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。