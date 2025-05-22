壽險投資單一被動ETF 金管會設限30%、5月底上路

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會正式拍板，壽險業持有單一檔被動式ETF持股限30%，既有超限的部位「只出不進」，全案最快5月底上路。

此舉對滿手台幣保費的壽險業來說，未來只能多找幾檔債券ETF投資。據初步調查，壽險業持有較多被動式債券ETF超限30%者並不多，業者認為影響可控。

一家壽險業者說，壽險業狂買債券ETF除了台幣計價、免花高避險成本外，也因目前ETF適用覆蓋法，處分獲利可以進損益表，未實現評價損益則放OCI，簡稱「賺的可以入口袋，拉高獲利，賠的只影響淨值」。

2026年接軌IFRS17後，依規定，債券ETF經「現金流量測試通過」後，可維持現狀。據了解，壽險業持有多數債券ETF都可通過現金流量測試，等於降低處份壓力，也降低了對ETF市場衝擊。

依金管會規劃，最快5月底起，投信業發行新債券ETF，壽險業持有單檔限30%，既有超限的舊部位「只出不進」，例如壽險業持單檔債券ETF是40%，頂多維持40%現狀，不能增加，只能減少。

依《保險法》146-1條規定，壽險業投資證券化商品、及經核准投資的有價證券（如新增主動式ETF），投資總額限保險業可運用資金10%。

目前壽險業可運用資金是33兆元，依規定，債券ETF最多可投資3.3兆元，相較目前債券ETF僅1.8兆元，仍有龐大可投資空間。

換言之，這次金管會僅是降低集中度，並未限制總額，加上接軌後，壽險業不會有處分壓力，也不會造成市場波動。

壽險業 債券ETF ETF

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