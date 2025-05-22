即時短評／融資專法應否立法 應回歸檢視金保法能否有效管理

財委會今日召開融資公司專法公聽會，除了與會者意見分歧之外，今日的攻防集中在對於金保法能否有效納管、是否讓民眾或中小企業轉進地下借貸、融資公司是否必須用特許制納管等三大焦點，但平心而論，融資專法應否立法，應回歸到金保法能否有效納管這些融資公司。

尤其是中小企業雖然資金需求不見得能被一般銀行滿足，倘若向融資公司借錢，卻被不法業者有機可趁放高利貸，等於一頭牛被剝了好幾層皮，另外受害的中小企業並非在金保法管轄範圍，也無力用評議制度來申訴，金保法保障一般的消費者，卻管不了受害的中小企業主的，這是金保法的缺陷。再者，成立融資公司專法之後，中小企業資金在合法合理的環境之下向融資公司借款，也有更多保障、不被剝削。

至於融資公司是否作特許制？若只用是否向大眾收取資金，這種思考角度可能太狹隘，例如，現在的金融業並非全部都向大眾收取資金，例如證券業讓客戶下單買賣，並未向大眾收取存款或保費這些資金，但依然是特許制，又如同虛擬資產專法走特許制路線，金管會說明，是因為虛擬貨幣是新型態業務，而且所對應的是不特定的多數人，因此要用特許執照來管理。

從另一面來看，融資借貸業務在台灣由來已久，卻在這幾年引發愈來愈嚴重的社會問題，特別是沒有金融執照的牌，但卻對不特定多數的民眾貸放，而且所簽的合約大有問題，包括空白本票橫行，很多不肖業者的行徑已形同「有牌的地下錢莊」，這個類金融行為，難道就不能用特許方式來管理？

誠如金管會所說，金保法納管是現行管理融資公司是最快的方式，管理重點在於消費者保護、是否有過度融資等情事，但這只能作為短期過渡方式；此外，如租賃公司統計的放款規模為7200億元，雖然號稱企金占四分之三，消金占四分之一，但這些占比四分之三的企業戶，很多是中小企業主，這些中小企業主，其實也有不少受害戶，甚至不乏被不肖業者叫去成立假公司來方便借款，但後來卻還不起高利貸的受害者。

再者，金保法的金融評議制度是採取申訴制度，另外，120萬元以上的案件，就得透過打官司來解決，官司訴訟對很多公司法人在處理上遊刃有餘，但一般小老百姓卻是困難重重，請不起律師是一回事，更無法舟車勞頓一天到晚出庭，不像法人可以指派律師代表出庭，這些歷程，存在太多不對等，到底融資公司管理，值不值得設置專法？恐怕要從更宏觀的面向檢視。