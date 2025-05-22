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利率水準穩定攀高 4月新承做房貸利率創逾16年新高

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
五大銀行4月新承做房貸利率創逾16年新高。圖／聯合報系資料照片
五大銀行4月新承做房貸利率創逾16年新高。圖／聯合報系資料照片

中央銀行22日發布4月五大銀行新承做放款平均利率統計，其中，房貸利率升至2.282％，創下逾16年來、金融海嘯以來的新高，較上月上升0.018個百分點，央行經研處副處長曹體仁表示，政府措施、銀行加強風險控管，讓信用資源不過度流向不動產，都是新承做房貸利率走揚的原因。

4月新承做房貸金額為627.3億元，較上月大減192.8億元，降溫明顯。曹體仁表示，新承做房貸金額減少反映買賣減少，以六都買賣移轉棟數做為指標，較上月減少7.33％，房貸金額的減少也與銀行繼續控管、政府相關措施有關。

新承做房貸利率升抵2.282％，創下98年1月以來新高，97月12月利率為2.253％，新承做房貸利率自113年10月以來，均較前一月走高，曹體仁分析新貸房貸利率走高原因，與政府各項健全房市方案、銀行在不動產授信上的風險控管，使得利率呈現走升。

此外，央行也統計五大銀行新承作放款加權平均利率2.214％，也創下98年1月以來新高，較3月上升0.103個百分點，主要是因為週轉金貸款利率較3月上升所致，若不含國庫借款，則4月五大銀行新承做放款平均利率為2.216％，也較3月上升0.05個百分點。

除了房貸以外，資本支出4月新承做貸款金額837.8億元，較前月大增197.1億元，曹體仁表示，銀行4月承做較多中大型企業較大額的資本支出貸款，利率部分則因為中大型企業信用評等較好而較低。週轉金7006億元，較上月大減2578億元，主要是因為上月適逢季底，民營企業有較多季節性的資金借貸，過了季底，季節性因素就會消失，金額就會減少。

資本支出 房貸

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