購屋族哭哭！五大銀行房貸利率飆近16年半新高 央行證實房市已降溫

中央銀行22日公布，五大銀行4月新增房貸金額627.3億元，單月大減192.79億元，新增房貸利率則是連七月上漲至2.282%，創2009年1月以來、近16年半新高。央行經研處副處長曹體仁表示，房市已看到降溫現象，4月六都買賣移轉棟數年減26.3%，今年前四月累計年減24.3%，大台北地區房價漲幅也趨緩。

五大銀行新增房貸續創近16年半新高，曹體仁表示，主要是包含央行在內的政府健全房市方案成效彰顯，另外，銀行也自主控管不動產貸款、審慎承作房貸，並反映在利率加碼上。

曹體仁說，央行等政府財經部會採取的措施，讓銀行審慎承作房貸、避免信用資源過度集中流向不動產，「房市已看到降溫現象」，以成交量而言，4月六都買賣移轉棟數月減7.3%、年減26.3%，今年前四月年減24.3%。

房價指數方面，象徵中古屋行情的信義房價指數，4月大台北都會區月減0.68%，年增3.93%，房價漲幅較過去趨緩。

至於美國總統川普「對等關稅」政策掀起全球股災，是否衝擊房市景氣，曹體仁回應，購屋屬於中長期的投資與資產規畫，目前只有一個月時間，難以判斷影響程度，需要更多時間觀察。

央行指出，五大銀行4月新增234億元的新青安房貸，占比37.35%，為四個月低點。

對於六都買賣移轉棟數減幅較大，曹體仁表示，今年前四月，六都買賣移轉棟數都出現雙位數衰退，顯示房市有看到降溫現象；房市降溫的主要原因為央行、金管會等各部會健全房市措施逐漸發酵，銀行也意識到對房市的風險要自主控管。

央行立院報告指出，房市管制措施已見四大成效，一、銀行受限貸款成數下降，合於央行管制規定；二，房市交易降溫，民眾看漲房價預期心理下降；三，銀行不動產貸款餘額年增率減緩，且銀行信用資源優先提供無自用住宅者；四，不動產貸款集中度緩降、逾放比維持低檔。

央行也提到，雖然銀行不動產貸款集中度略見下降，但不動產貸款餘額仍高；今年3月底，全體銀行不動產貸款餘額仍續增至14.64兆元，較去年底增加829億元；另外，銀行的信用資源，仍有過度流向不動產相關部門情形。