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安聯人壽擴大布局台灣市場 宣布將招募1,500名新血

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
安聯人壽台中新辦公室分占11個樓層，並打造為彈性開放且多元的創業基地。記者宋健生/攝影
安聯人壽台中新辦公室分占11個樓層，並打造為彈性開放且多元的創業基地。記者宋健生/攝影

台灣第一大外資壽險公司安聯人壽，歡慶進入台灣市場30周年之際，22日擴大舉行台中辦公室啟用典禮。安聯人壽並宣布，今年將招募1,500名新血，積極布局台灣，並擴大搶攻健康險及長年期意外險市場。

今天的喬遷啟用典禮，由安聯人壽總經理羅偉睿(Joos Louwerier)主持。他當場宣布，2,500名同事和業務顧問正式搬遷至台灣大道三段的崇偉5A商辦大樓，括旗台中新興金融曼哈頓-西屯區，台中市政府副秘書長林育鴻也到場祝賀。

安聯人壽近年來除業績表現亮眼，在拓展業務版圖部分亦大有斬獲，2024年在壽險業界業務員登錄人數普遍下滑的情況下，逆勢成長，業務菁英人數正式突破5,500人，更為去年業界人力成長最快速的前五大壽險公司。

羅偉睿強調，安聯人壽不僅在業務面持續成長獲利，並積極拓展服務版圖，這次的工作職場遷移，更證明安聯集團持續深耕台灣的決心。

近年來，安聯人壽致力於透過多元通路與完整投資型商品平台發展，並依據客戶需求，提供最適合的保險理財方案。

截至2025年4月，在投資型保單領域表現凸出的安聯人壽，以逾280億元的銷售業績，再度蟬聯「投資型保單」新契約保費收入外資壽險第一名的佳績，不但搶攻投資型保單18.4%市占率，亦維持台灣投資型保單領導品牌地位。

在總體初年度保費部分，更以近300億元排名業界第四，占全壽險業總初年度保費的8.7%，站穩以初年度保費位居業界四強的目標，也是第一大外資壽險公司。

展望未來，羅偉睿強調，安聯人壽將聯手業務團隊、銀行保險、保經代公司等三大通路，透過投資型、利變型、保障型等三大商品，厚植數位加持、體驗加分、價值加強三大競爭力，以「3X3X3」金字塔策略，引領並滿足市場需求。

安聯人壽台中新辦公室位於台中市西屯區精華地段的崇偉5A商辦大樓，分占11個樓層，總營運面積逾3,000坪；設計概念以安聯人壽獨創的Agency Digital Hub模式，打造彈性開放且多元的創業基地。

安聯人壽總經理羅偉睿表示，安聯人壽將持續擴大佈局台灣市場。記者宋健生/攝影
安聯人壽總經理羅偉睿表示，安聯人壽將持續擴大佈局台灣市場。記者宋健生/攝影
安聯人壽台中新辦公室喬遷啟用典禮，由安聯人壽總經理羅偉睿(中)等人主持。記者宋健生/攝影
安聯人壽台中新辦公室喬遷啟用典禮，由安聯人壽總經理羅偉睿(中)等人主持。記者宋健生/攝影

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