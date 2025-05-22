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新台幣匯率收30.07元 30元守得住嗎？匯銀主管這麼說

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率終場升值8.8分，收在30.07元，連三升並創近兩年半新高。圖／聯合報系資料照片
新台幣匯率終場升值8.8分，收在30.07元，連三升並創近兩年半新高。圖／聯合報系資料照片

熱錢搭上輝達（NVIDIA）來台設廠順風車，22日大舉匯入逾6億美元，出口商也進場拋匯，激勵新台幣匯率盤中狂升1.57角，最高來到30.001元，30元整數大關觸手可及，中央銀行頻頻進場，於30元大關前布下重重美元買單，不讓熱錢越雷池一步，收盤前再進場調節，新台幣匯率終場升值8.8分，收在30.07元，連三升並創近兩年半新高。

匯銀主管說，相較於熱錢與出口商同步拋匯，央行今天再度成為美元需求大戶，且小心翼翼地守住30字頭，匯市總成交量擴增至18.5億美元。而新台幣匯率連三日升值，累計升值金額達1.35角。

BIS（國際清算銀行）今日公布各國匯率指數，4月新台幣實質匯率指數來到96.3，終結連兩月下滑，為兩個月高點，台灣主要貿易對手國貨幣韓元為89.6，較前月小幅上升0.3；新台幣實質匯率指數超前韓元實質匯率指數6.7，顯示新台幣匯率較韓元強勢、不利我國出口競爭力。

匯銀主管指出，央行今天對匯市嚴加看管，具體原因有二，一是其他主要亞幣未見強升，央行不樂見新台幣匯率獨強；其次是熱錢大舉匯入後，未在第一時間進場買股票，台股今天大跌，與匯市走勢脫鉤。

展望後市，匯銀主管分析，央行不會死守30字頭，近期進場阻升，是不希望新台幣匯率過於強勢、升幅超前其他主要亞幣、求取「動態穩定」，不過，時序進入月底，為出口商傳統拋匯旺季，若國際美元疲軟、其他亞幣強升，新台幣匯率確實有機會重返29字頭。

匯銀主管說，目前先看30元整數是否會闖破，一旦失守30元，匯價可能持續測試29.8元。

央行統計顯示，美元指數今天下跌0.05%，主要亞幣多數對美元升值；其中韓元匯率升值0.61%，日圓匯率升幅0.59%，新台幣匯率升幅0.29%居中，星元與人民幣匯率升幅為0.09%與0.02%。

新台幣 央行 台幣匯率

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