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獨／壽險投資ETF單一上限比重 保險局兩大重點定版

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
壽險投資ETF單一上限比重，保險局兩大重點定版。本報資料照片
壽險投資ETF單一上限比重，保險局兩大重點定版。本報資料照片

據指出，保險局今日再度召集業者開會討論壽險業投資ETF單一上限比重，其中將朝兩大方向定調，其一，壽險公司投資ETF單一上限比重不得超過30%；其二，倘若現行已超過30%的部分，不會強制賣出，但超限的部分若賣出之後，不得再買回。

據了解，原先業者的提案，是希望超限的部分，未來再加碼的部位最多以賣出部位為限，現在則規定，若部位未降至30%以下，超限的部位賣出之後就不能再買回，除非已經回到30%。

該案從3月討論迄今歷時兩個月，情勢總算明朗，原本保險局擬將每檔ETF的單一保險公司持有上限，從現行的ETF規模在30億以上者上限為50%、30億以下70%，一律大降至10%，結果引發保險業及投信業嘩然，認為將嚴重妨礙ETF市場的流動性，尤其壽險業對於ETF將淪為「只能賣但不能買」，造成賣壓且不利價格，在業者力陳衝擊之下，保險局最後同意，將比率降至30%，並且會朝上述兩方向定版。

舉例來說，倘若A檔ETF規模為100億元，30%就為30億元，倘若某壽險業者目前持有A檔ETF約50億元，這時比率為50%，已超過30%的限額，若這位業者賣出A檔ETF 10億元，想再買的話，除非這位業者已把A檔ETF的持有水位降至30億元以下，才能再買進。

投信業者和保險業者都認為，其實不用再大幅下修規定被動式ETF的上限，現有的保險法就已規定，保險業者投資ETF的比重，不能超過可運用資金的10%，而且，倘若過份壓低保險業者的投資上限，也會衝擊台灣的ETF流動性。尤其台灣的ETF量能已經排名全亞洲第三，僅次於大陸和日本，而債券ETF更居冠，此外，倘若限制壽險業買進新台幣計價的美元ETF，等於限制壽險對匯率的自然避險。

壽險業 保險 ETF

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