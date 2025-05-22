裕融：台灣延滯金額連5季下降 大陸微幅上升0.7%

裕融企業今天表示，過去1年努力改善資產品質，台灣市場今年第1季延滯率已下降至1.5%，較去年第4季的1.6%改善，延滯金額連續5個季度下降；中國地緣政治風險影響整體經濟，延滯率較去年第4季度微幅上升0.7%。

裕融企業今天在線上法人說明會中指出，過去1年努力優化台灣市場資產品質，隨著金融消費者保護法將納入租賃業，市場秩序更為明確，趁勢積極招募台灣消金及企金業務人員。

面對進一步擴大資產規模，裕融企業總經理闕源龍表示，台灣市場第1季新增業績較去年同期成長8.2%，中國市場延遲率上升主因是還在消化春節假期後的逾期案件，且與去年同期相比，呆帳率已呈現改善。在業務策略上，更著重於提高內需市場和剛性需求為主的企業客戶比重，並持續透過產業別與區域別等面向分散風險。

東南亞市場方面，裕融強調，菲律賓子公司業務發展良好，今年第1季營業利益較去年同期成長超過7成，今年4月已取得保險代理人公司審批，預計下半年正式營運。去年正式開始營運的馬來西亞子公司，今年第1季新增業績已超越去年全年表現，預計2025年下半年新增放款業務（Money Lending），有助整體業務拓展。

回顧第1季，裕融企業說明，截至2025年第1季末合併總資產相較去年第4季微幅減少0.5%。台灣市場總資產季增0.2%，中國市場因應總體環境變化而季減6.6%，東南亞市場則在拓展新業務領域方面有成果。