新光金控榮獲2025年標普全球永續年鑑 Top1%殊榮

標普全球（S&P Global）於22日舉辦「2025年標普全球永續年鑑表彰典禮」，新光金控（2888）榮獲《2025標普全球永續年鑑》（The Sustainability Yearbook 2025）保險產業類別(Insurance Industry)「全球Top 1%企業」最高榮譽，由新光金控總經理陳恩光代表受獎。

《標普全球永續年鑑》為全球最具權威的永續發展評比，本次受評企業涵蓋全球62種產業、超過7,690家企業，最終僅780家入選永續年鑑，台灣共計69家企業入選，競爭相當激烈。新光金控不僅連續五度入選年鑑，今年更以百分等級100、總分93分的亮眼成績，排名全球保險業Top 1%，不僅彰顯新光金控的永續績效深獲國際認可，亦讓世界看見臺灣金融業在永續發展領域的卓越成就。

新光金控總經理陳恩光表示，新光金控近年積極接軌國際，依循國際永續趨勢與治理框架，將永續理念融入營運策略，已逐步展現成果。去年底不僅於MSCI ESG Ratings中一舉躍升為AAA級最高評級，並連續4年入選道瓊永續世界指數(DJSI World Index)、連續2年入選道瓊新興市場指數(DJSI Emerging Markets Index)。本次再榮登永續年鑑全球Top1%企業，無疑是對於企業全體投入的最大肯定，也展現了新光金控在永續領域的全球競爭力。

新光金控以「低碳」、「創新」、「共好」為企業永續核心價值，由上而下透過董事會層級的企業永續經營委員會督導，開展各項ESG策略行動。低碳方面，依循SBTi的1.5℃情境設定全據點的營運減碳目標與投融資組合減碳目標，並落實執行SBT減碳目標；創新方面，運用AI技術加速數位、永續雙軸轉型，並針對微型企業、弱勢族群透過財務性和非財務性支持的方式，促進普惠金融發展；共好方面，以成就幸福職涯為根基，打造DEI（Diversity, Equity, Inclusion,)的職場環境，幫助員工取得生活與工作間的平衡。

此外，於22日中華信評及標準普爾亦將新光金控及主要子公司的信評結構調升至與台新金控集團相當的水準。

國際評等方面，標準普爾(S&P Global Company)將新光人壽的信用評等自「BBB-」調升至「BBB+」，展望負向；新光銀行亦自「BBB-」調升至「BBB+」，展望發展中。

國內評等方面，中華信評將新光金控的長期評等由「twA」調升至「twA+」，展望負向。與此同時，新光人壽長期評等由「twA+」調升至「twAA-」，展望負向；新光銀行由「twA+」調升至「twAA-」，展望發展中；元富證券由「twA」調升至「twA+」，展望負向。

展望未來，新光金控與本次同獲銀行產業全球Top1%殊榮之台新金控（2887）合併在即，未來將結合各自的核心優勢，以更穩健扎實的腳步攜手同行，期待強強聯手後能發揮1+1大於2的ESG永續金融推動量能，為全球永續發展帶來更大的影響力。