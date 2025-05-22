快訊

家寧稱是他主動放棄頻道、營利和車子 Andy強硬反擊了

樂於令人難堪？川普二度突襲外賓 外媒籲各國領袖：訪問白宮三思

家寧反擊了！爆Andy主動提分手「頻道、盈利、車子都歸她所有」

台新蟬聯標普全球 Top 1%最高榮譽 永續實踐獲國際表揚

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新金控榮膺全球銀行業Top 1%至高榮譽，標普全球企業永續參與主管 Robert Dornau 先生親頒表揚獎盃(左)，由台新金控總經理林維俊代表授奬(右)。台新金控／提供
台新金控榮膺全球銀行業Top 1%至高榮譽，標普全球企業永續參與主管 Robert Dornau 先生親頒表揚獎盃(左)，由台新金控總經理林維俊代表授奬(右)。台新金控／提供

標普全球2025年永續年鑑在2月揭曉了780家入選企業，台灣企業占比近約1成，共有69家企業入選，顯見台灣產業永續發展推動居世界翹楚地位。為此，標普全球22日首次在台盛大舉辦「標普全球永續年鑑表彰典禮」表揚台灣入選傑出企業。台新金控（2887）榮膺全球銀行業Top 1%至高榮譽，標普全球企業永續參與主管 Robert Dornau 先生親頒表揚獎盃，由台新金控總經理林維俊代表授獎。台新金控不僅是台灣銀行產業別唯一連續蟬聯此殊榮的金融機構，更已連續7年入選DJSI「世界指數」(World Index) 以及「新興市場」(Emerging Markets Index)成分股雙榜，卓越的永續實踐表現獲得國際高度認可。

林維俊領獎後開心的表示，台灣企業在ESG領域的全球競爭下展現無比韌性，不論是評比成績或是入圍企業數量皆年年創下新高，台灣透過卓越的永續發展邁向全球，讓全世界都看見台灣不凡的永續價值。而台新金控在銀行產業高度競爭下，依循集團「認真、創新、永續」的核心精神推動永續，已連續7年入選DJSI「世界」及「新興市場」指數成分股雙榜，更接連兩年取得全球銀行產業別Top 1%的超凡成就，顯示台新認真推動永續的成果被世界看見與肯定，經營團隊及各子公司員工都同感榮耀。

台新金控永續長李鎮宇說明，台新落實永續推動與發展已超過10多個年頭，集團ESG永續推動，在「氣候行動、金融共榮、永續賦能」三大發展策略下積極推動，緊貼國際趨勢並具體實踐，尤其在淨零轉型成果斐然。例如: 從台新銀行成為全台首家電廠融資100%採用再生能源的銀行、以「SME綠色金融服務平台」展現普惠及數位等面向支持中小企業邁向永續及淨零、攜手CRIF中華徵信所打造透明ESG平台，推動永續新倡議；皆是台新將永續理念融入業務的成果。

台新金控永續表現豐收，代表其穩健紮實的永續作為，是全球銀行產業的永續領航者。未來持續依偱國際ESG發展趨勢、恪遵金管會的永續推動及指引，並以「From Zero to Hero」的精神善盡金融業資金引導角色，號召供應商與客戶在淨零、轉型、自然與生物多樣性等議題共同前行，成為各產業發展永續的智慧好夥伴。

標普 台新金控 ESG

延伸閱讀

川普關稅是否壓垮新南向？台新金控李鎮宇：仍走得下去

人、魚、鳥共好 台江處與中信金簽署ESG合作備忘錄守護國家公園

ESG股債基金 留意短期波動

陽信銀行協理、副理放貸2.5億收回扣40萬 4人起訴

相關新聞

獨／壽險投資ETF單一上限比重 保險局兩大重點定版

據指出，保險局今日再度召集業者開會討論壽險業投資ETF單一上限比重，其中將朝兩大方向定調，其一，壽險公司投資ETF單一上...

貸款難上加難 首季房貸利率衝16年高、成數僅7成1

聯徵中心最新公布資料顯示，2025年第一季新增房貸利率飆至2.36%，創下2009年統計以來新高，同時房貸成數則降至71...

熱錢湧入央行進場調控 台幣強升逾1角終場收30.07元

輝達話題發燒，吸引熱錢湧入，提前布局台股，外資及出口商聯手拋匯，新台幣兌美元盤中強漲逾1角，距30元整數大關僅剩半步之遙...

融資公司專法立法？學者專家意見分歧 金管會四大主張回應

民間立法聯盟積極催生「融資公司專法」來嚇止融資公司放款亂象，立法院財委會今日由召委賴士葆安排舉行融資公司專法公聽會，包括...

虛擬資產交易所正式上市 林之晨：建構安全可信交易環境

全台首家由大型企業創設與支持的交易所，台灣大虛擬資產交易所今天正式上市，富邦集團董事長蔡明忠買進人生第一顆比特幣，邀千萬...

台灣大虛擬資產交易所今上市 富邦蔡明忠買進人生第一顆比特幣

台灣大哥大旗下全資子公司富昇數位今（22）日宣布，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）正式上線。富邦集團董事長蔡明忠更率先親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。