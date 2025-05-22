安聯人壽台中辦公室入新厝 擴大業務服務版圖布局台灣

台灣投資型保險領導品牌安聯人壽在慶祝進入台灣保險市場滿30年之際，因為業務與人力持續增長，為提供中台灣保戶全方位金融服務，以及業務同仁更寬闊舒適且鼓勵創新的工作環境，22日台中新職場舉辦喬遷典禮，宣布2,500名同事和業務顧問正式插旗台中新興金融曼哈頓–西屯區，台中市政府副秘書長林育鴻亦到場祝賀。安聯人壽近年來除業績表現亮眼，在拓展業務版圖部分亦大有斬獲，2024年在壽險業界業務員登錄人數普遍下滑的情形下，逆勢成長，業務菁英人數正式突破5500人，更為去年業界人力成長最快速的前五大壽險公司，此次的工作職場遷移，更證明了安聯集團持續深耕台灣的決心。

2025 年安聯人壽歡慶在台30週年，邁入而立之年的安聯人壽，持續深耕台灣，近年致力於透過多元通路與完整投資型商品平台發展，並依據客戶的需求，提供最適合的保險理財方案。截至2025年4月，在投資型保單領域表現凸出的安聯人壽，以逾新台幣280億元之銷售業績再度蟬聯「投資型保單」新契約保費收入外資壽險第一名，搶攻投資型保單18.4％市占率；在總體初年度保費部分，更以近新台幣300億元，排名業界第四，占全壽險業總初年度保費的8.7%，站穩以初年度保費位居業界四強之目標，為第一大外資壽險公司。

安聯人壽總經理羅偉睿(Joos Louwerier)指出，「台灣是安聯集團極重視之主要壽險市場之一，近年來累積的卓越績效表現亦是有目共睹，在在顯示安聯人壽的成功經營模式。安聯人壽台中辦公室的搬遷，具有承先啟後的重要意義，承接的是過去30年來安聯人壽秉持的企業理念，本著『守護前行、精彩可期』的核心精神，不遺餘力、全心守護每一位保戶及其家庭一起前行，創造未來更精彩的每一刻；未來，我們將持續在根深葉茂的三十年基礎之上，聯手業務團隊、銀行保險、保經代公司三大通路，透過投資型、利變型、保障型三大商品，厚植數位加持、體驗加分、價值加強三大競爭力，以『3X3X3』金字塔策略矢志引領並滿足市場需求，提供值得保戶信賴的專業保險規劃及保障服務。」

安聯人壽指出，安聯台中新辦公室位於台中市西屯區精華地段的崇偉5A商辦大樓，分占11個樓層，總營運面積逾3000坪；設計概念以安聯人壽獨創的Agency Digital Hub創業基地模式，打造彈性開放多元的創業基地。安聯人壽表示，「台中新職場體現安聯多年數位轉型發揮綜效！安聯人壽從2015年開始啟動數位轉型計畫，透過銷售工具數位化、業務管理數位化、客戶服務數位化等機制翻轉了保險體驗，建置完整數位生態圈，我們希望透過翻轉台中新職場，搭配安聯數位轉型，提供所有安聯創業家都可以彈性運用的Digital Hub 創業基地，落實『創新』、『彈性』、『開放』、『行動力』的企業精神，提供業務同仁打破疆界、整合線上與線下的數位智能創業基地。」

安聯人壽進一步指出，崇偉5A商辦大樓之興建，響應政府「2050年淨零排放」目標，展現多項創新、節能之綠建築設計，實踐低碳營運，榮獲內政部最高認證鑽石級綠建築，顯示安聯人壽以成為「永續經營的標竿企業」為願景，將低碳、創新、共好的價值思維融入企業營運策略。

安聯人壽台中職場搬新家進駐頂級商辦，不僅是安聯在台灣的重要里程碑，象徵我們在穩健及快速成長的基礎上，持續擴大業務服務版圖，更充分彰顯安聯對台灣市場的信心，及強烈翻轉革新之企圖心，也兌現安聯在30週年記者會上宣布在台擴大投入資源的承諾。展望未來，安聯承諾與員工攜手守護客戶，與企業永續一起努力、加速投資台灣的決心，期待安聯人壽台中職場立足於西屯區新據點之後，提供業務同仁全方位支持，期望攜手為台灣客戶提供更優質的保險服務。