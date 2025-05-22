國泰金控入選「2025年標普全球永續年鑑」全球 Top 10%企業

國際級永續評比機構標普全球（S&P Global）22日首度在台舉行「2025年標普全球永續年鑑表彰典禮」，國泰金控（2882）從全球逾7,690家受評企業中脫穎而出，入選保險產業類別「全球Top 10%企業」榮耀，由國泰金控副總經理翁德雁代表出席受獎，顯見國泰積極落實永續作為，不斷在企業營運上追求永續競爭力，將ESG議題納入營運與投資決策過程，致力接軌世界級的永續評鑑，深獲國際肯定。

國泰金控將企業永續視為重要使命，2011年成立「企業社會責任委員會」並於2014年更名為「企業永續委員會」，長期聚焦「氣候、健康、培力」三大永續主軸及聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），深耕永續經營發揮金融業影響力，為精進企業永續治理，提升董事會效能，於2025年1月設置永續相關功能性委員會「企業永續發展委員會」，而原轄下設置的「企業永續委員會」則更名為「ESG策略委員會」，共同擬定、由上而下推動集團永續發展計畫。

在「氣候」議題上，國泰積極與金融價值鏈中的利害關係人溝通及合作，鼓勵台灣企業重視ESG及提升氣候韌性，打造低碳不動產生態系，擔任「智慧綠房東」購置再生能源，解決租戶難以取得綠電困難，2024年提供全台35棟大樓約1,700萬度綠電；國泰也積極推動再生能源，是台灣首家承作太陽能與離岸風電融資的銀行，而國泰人壽更投資沃旭大彰化西北離岸風場，為國內壽險業最大風電投資案。

在「健康」議題上，國泰金控攜手旗下子公司關注國人身心、社會與財務健康，提供適合不同族群的金融商品與服務，健全個人財務體質，並持續強化資訊安全、防範金融詐騙、擴大金融教育工具與管道、提升大眾與弱勢族群的金融素養，促進民眾進行正確的財務決策。同時著重事前預防與保障理念，結合商品、平台、服務與真人關懷，打造有效、可持續發展的健康促進方案，並定期透過多元運動與健康促進任務，協助客戶實踐健康生活，邁向有品質的健康狀態。

在「培力」議題上，則從「職場培力」與「社會培力」二方面著手，致力賦能員工、青年、女性、弱勢族群等多元群體。國泰金控採行「Place for all」核心理念，透過「多元包容」、「彈性配速」措施，支持員工不同人生階段的多元角色，並重視員工福祉與身心健康，打造多元共融職場並實踐人才永續，為台灣唯一獲《富比世》「2024年全球最佳雇主」前百大排名的企業。國泰亦持續以思辨教育為核心，落實教育推廣，攜手台灣財經素養教育推廣協會、台灣影響力投資協會，協助青年認識永續投資趨勢與金融工具，並支持台灣領導未來協會（Lead for Taiwan）普及思辨教育、以及連續五年舉辦「國泰氣候變遷青年論壇」，提升青年國際視野及參與氣候、創業與社會創新的動能。

國泰金控傳達「Better Together 共創更好」的理念，持續在環境、社會、治理發揮正向影響力，在國際永續評比迭創佳績，在指標性的「道瓊永續指數（DJSI）」中，不僅連續七年入選最高等級「道瓊世界指數」成分股，亦持續十年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，更於2024年MSCI ESG評比首度獲AAA級最高評等，顯見永續行動的具體成果深獲國際青睞。展望未來，國泰金控將善盡永續金融先行者的責任，不斷精進永續服務與商品的深度與廣度，加強與利害關係人溝通，共創更美好的永續未來。