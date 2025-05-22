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打炒房有用！首季房貸利率2.36%創2009年來新高 貸款成數寫20季新低

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

據聯徵中心最新公布的2025第1季房貸統計顯示，受到央行房貸管控政策影響，今年第1季新增的近3.6萬個申貸樣本，平均房貸利率高達2.36%，寫下聯徵中心2009年公布統計資料以來的新高紀錄。

同時間，房貸成數則寫下近20季以來的新低，平均核貸成數約為71.82%，平均房貸金額也在連三季站上千萬元後，第1季出現房貸金額跌破千萬的現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受限於央行第七波管制與銀行採以價制量的策略，房貸利率在今年第1季寫下09年以來單季新高，銀行也因為手上資金部位有限，一方面拉高利率與相關手續費用。

曾敬德指出，部分銀行對於徵信條件更嚴謹，讓第1季民眾平均貸款成數剩下71.82%，寫下近20季以來貸款成數最少的一季，從這些跡象不難看出房貸吃緊的狀況。

曾敬德建議，民眾在簽約之前，就要先探詢願意承做的銀行與條件，另外也可以試試非傳統銀行的管道，例如保險公司、純網路銀行，甚至農會等金融體系，增加申貸的機會。

房貸 央行 保險

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