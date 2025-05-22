貸款難上加難 首季房貸利率衝16年高、成數僅7成1

聯徵中心最新公布資料顯示，2025年第一季新增房貸利率飆至2.36%，創下2009年統計以來新高，同時房貸成數則降至71.82%，為近20季新低，顯示在央行第七波管制與銀行資金吃緊下，購屋族貸款壓力驟增。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，現在房貸已從申貸客市場轉為銀行市場，銀行更挑客、拉高利率，條件不符者甚至恐面臨3%以上高利率或貸不到款。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受限於央行第七波管制與銀行採以價制量的策略，房貸利率在今年第一季寫下09年以來單季新高，銀行也因為手上資金部位有限，一方面拉高利率與相關手續費用，同時間部分銀行對於徵信條件也更為嚴謹，統計發現第一季民眾平均貸款成數剩下71.82%，寫下近20季以來貸款成數最少的一季，從這些跡象不難看出房貸吃緊的狀況。

聯徵資料顯示，今年第一季有「1增3減」房貸利率2.36%，較上季增加同時也是2009年後單季新高，減少的包括房貸金額跌破千萬元，房價平均鑑估值近1年新低的1374.8萬元，核貸成數平均71.82%近20季新低。