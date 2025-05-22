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「全盈+PAY」綁定台新GoGo 卡 繳稅費享6%銀行回饋

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

全盈+PAY周年慶繳稅也能享回饋，4月1日至7月31日以全盈+PAY綁定台新銀行＠GoGo卡，至全家實體店舖繳稅費且每月於Richart Life成功領券，享台新銀行最高6%回饋，最高贈200點台新Point。另外，5月25日前，透過全盈+PAY APP生活繳費累積滿3,000元以上，可獲得50元全盈儲值金及全盈+PAY「減碳贏家」7.6克減碳紀錄，限量120名。

全盈+PAY 周年慶活動期間內，每完成一筆綠色減碳消費，可獲得全盈+PAY「減碳贏家」30克減碳紀錄，限量1,000名。同時，為響應「永續金融」與「ESG實踐」，全盈+PAY「減碳贏家」攜手凱基銀行，鼓勵用戶從日常行為實踐低碳生活，即日起至12月31日，凱基銀行卡友首次申辦電子帳單並開通全盈+PAY「減碳贏家」服務，再綁定凱基銀行任一信用卡，可獲得「減碳贏家」26.6克減碳紀錄。

此外，全家推出「全家移民潮」活動，5月27日前於全家消費使用全盈+PAY扣款滿88元，可抽100萬Fa點（共3名）、3萬元旅遊金（共1名）、3,000元全盈儲值金（共1名）。另外，5月25日前，於全盈+PAY全台近50萬家合作通路消費並使用全盈+PAY付款，不限金額累積滿3次可獲得1次抽1,000元全盈儲值金的機會；另於精選通路消費金額累積滿600元以上，即回饋9,000全家Fa點，限量1,500份。

減碳 凱基銀行 全家

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